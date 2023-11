Gaslini, primo impianto di elettrodi intracerebrali in un bimbo affetto da epilessia farmaco-resistente

Genova.È una tecnica particolarmente innovativa quella messa in atto all’ospedale Gaslini di Genova dove è stato realizzato il primo impianto di elettrodi intracerebrali in un bambino affetto da epilessia farmaco-resistente e, in queste ore, si sta procedendo a un secondo intervento.

Una tecnica realizzata da un equipe multidisciplinare dell’Istituto pediatrico che apre nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche per pazienti con problematiche complesse. L’obiettivo, infatti, è quello di migliorare le condizioni di pazienti che soffrono di crisi epilettiche “focali”, poco o per nulla sensibili alla terapia medica, grazie a un impianto di elettrodi intracerebrali, secondo la metodologia stereotassica.

“L’intervento estremamente complesso risulta fondamentale con pazienti affetti da epilessia focale che non reagiscono alla terapia farmacologica – spiega Lino Nobili, responsabile Neuropsichiatria dell’IRCCS Gaslini – in quanto permette di ottenere indicazioni precise per la prosecuzione dell’iter terapeutico altrimenti non individuabili”. “Grazie all’innovativo impianto, siamo riusciti a registrare l’origine delle crisi e così finalmente a guarire il bambino – aggiunge Gianluca Piatelli, responsabile della U.O.C. Neurochirurgia dell’Istituto pediatrico ligure – in diversi casi gli elettrodi vengono impiegati direttamente al fine di consentire la “coagulazione” di piccole porzioni di tessuto cerebrale, realizzando lesioni limitate e molto precise che possono portare già esse stesse alla soppressione degli episodi critici. Con questa metodologia si è potuto intervenire immediatamente sul paziente che è già stato dimesso”.

Un risultato che è frutto della stretta collaborazione tra i diversi settori specialistici dell’ospedale, l’intervento, infatti, è stato svolto da un’equipe di neurochirughi, neurofisiologi, neuropsichiatri infantili, neurologi, neuroradiologi, tecnici di neurofisiopatologia, neurorianimatori, infermieri e anestesisti dell’Istituto. “L’introduzione della metodica ci qualifica a tutti gli effetti come Centro di Terzo livello in ambito internazionale – conclude Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Gaslini – siamo orgogliosi di aver intrapreso il primo passo lungo questa strada, che auspichiamo possa aprire nuove frontiere non solo nell’offerta assistenziale del Gaslini, ma anche nella ricerca nell’ambito dell’epilessia e non solo”.