La Galleria degli Specchi di Palazzo Reale riapre dopo oltre un anno: visite gratuite per ammirare il restauro

Genova. Dopo oltre un anno di chiusura per importanti lavori di manutenzione e restauro, la Galleria degli Specchi di Palazzo Reale, fiore all’occhiello di uno dei palazzi storici più belli della città, riapre al pubblico.

La riapertura è fissata per venerdì 24 novembre, giorno in cui Palazzo Reale, proprio per celebrarla, resterà eccezionalmente aperto anche di sera, con l’ultimo ingresso alle 22.30. Dalle 18.30 inoltre sarà possibile entrare gratuitamente e si potrà partecipare alle visite della Galleria, tutto senza prenotazione.

I lavori di restauro, iniziati nel maggio del 2022, hanno riguardato tutte le superfici dipinte, le specchiere, gli arredi, le parti lignee, le sculture, i lampadari e le applique. La Galleria degli Specchi è uno degli spazi settecenteschi più rappresentativi della dimora della famiglia Durazzo, e nel corso dei mesi di lavoro è stato possibile anche osservare il cantiere da vicino grazie a visite organizzate ad hoc, che hanno consentito di osservare da vicino i meravigliosi affreschi sul soffitto.