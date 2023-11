Furto di rame tra Principe e Sampierdarena, treni nel caos e pendolari infuriati

Genova. Treni nel caos questa mattina in Liguria a causa di un furto di cavi di rame messo a segno sulla linea Genova-Ventimiglia tra le stazioni Principe e Sampierdarena.

La circolazione dei treni non è stata interrotta ma fortemente rallentata, con ritardi anche di un’ora per i treni regionali e pesantissimi disagi in quella che per i pendolari è l’ora di punta.

“Mi sono recato in stazione ad Albisola Superiore alle 6.50 per prendere il treno delle 7.01 per Genova, ho dovuto aspettare fino alle 7.46 prima di salire su un treno – racconta un lettore alla nostra redazione -. Solo un paio di avvisi di guasto sulla linea, avvisi di ritardo errati, annunciati 30 minuti di ritardo quando ne erano trascorsi già 40. E ben tre treni passati dritti perché prevedere la fermata di uno in quelle due stazioni sarebbe forse stato troppo traumatico”.

Alle 8.15, terminato l’intervento dei tecnici di Rfi, Trenitalia ha comunicato che “il guasto ai sistemi di circolazione dovuto al furto di rame è stato risolto e la circolazione si sta gradualmente regolarizzando”.