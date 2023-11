“Fuori dall’Università chi fa accordi con Israele”, gli studenti contro l’evento con Douglas Leone

Genova. “Douglas Leone ha le mani sporche di sangue, è inaccettabile che proprio in queste settimane in cui lo stato criminale di Israele ha ucciso oramai oltre 20mila palestinesi, l’Università di Genova non si faccia problemi a rendersi promotrice di un contro come questo“.

Questo il messaggio degli studenti genovesi del collettivo Cambiare Rotta, che dopo l’occupazione di Balbi 4, questa mattina hanno portato in piazza della Nunziata un presidio di protesta contro l’incontro previsto domani nei locali dell’università con il multimiliardario Leone, genovese di nascita ma americano di vita e carriera, che con la sua Sequoia Capital, società di investimento fondata nel 1972 da Don Valentine, è considerato il nonno del venture capital nella Silicon Valley. In questi ultimi anni la Sequoia, dopo aver preso parte a finanziamenti di WhatsApp e YouTube, ha investito nella poco nota start up israeliana di cybersecurity “Island”, definita dagli stessi media israeliani come “misteriosa”.

“Leone con i suoi investimenti legittima e sostiene un regime di apartheid e un genocidio che vanno avanti da 75 anni – scrivono gli studenti – il rettore Delfino non ascolta gli studenti che da giorni si sono mobilitati per pretendere una immediata interruzione di tutti i rapporti e complicità tra l’Ateneo e le istituzioni, aziende e persone che sostengono lo stato di Israele”.

Ma non solo: “Oltre a ciò, si aggiunge l’indirizzo che le università stanno assumendo nel loro ruolo di formazione – continua la nota pubblicata on line – questo evento non fa altro che promuovere i soliti ideali neoliberali del “farsi da sé”, e dell’accumulo del capitale senza scrupoli e a tutti i costi. Basta con questa retorica e basta con questi modelli, basta farci credere che ricevere i loro consigli sia per noi un privilegio. Siamo stanchi di non vedere mai l’altra faccia della medaglia, quella degli sfruttati, siamo stanchi della mitizzazione di questo sistema al quale sopravvive chi è disposto a lucrare sulle ingiustizie, sulle guerre e anche sui genocidi”