Funicolare Zecca-Righi, in arrivo quattro giorni di stop per i collaudi ministeriali

Genova. Da lunedì 27 a giovedì 30 novembre la funicolare Zecca-Righi sospenderà il servizio per consentire lo svolgimento dei collaudi ministeriali.

In particolare, le attività prevedono prove meccaniche ed elettriche sui sistemi di collegamento delle funi, sui sistemi di frenatura, automazione e controllo impianto. Saranno eseguite anche verifiche meccaniche e civili lungo linea e presso le stazioni. Nelle giornate di fermo saranno attive le linee bus sostitutive F1, F2 e F2/. Il servizio riprenderà regolarmente venerdì 1° dicembre.

Stop in vista anche per la cremagliera Principe-Granarolo: da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre l’impianto sospenderà il servizio serale, a partire dalle ore 21.00, per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione.

Nel corso della giornata il servizio sarà regolare: la Cremagliera effettuerà l’ultima corsa da Principe alle ore 20.20. Nelle giornate di fermo serale sarà attiva la linea bus sostitutiva G1 con prima partenza alle ore 20.25.