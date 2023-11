Funghi velenosi simili a “gambesecche” commestibili, due intossicate. L’esperto: “Ecco come non confondersi”

Genova. Sono funghi dall’aspetto familiare, sembrano Gambesecche, o gambe secche, ma sono più piccoli e soprattutto sono velenosi. Di più: sono potenzialmente mortali. Si chiamano Lepiota josserandii o Lepiota subincarnata. E Fabrizio Boccardo, micologo genovese, mette in allerta i cittadini genovesi e non solo perché in questo periodo sono letteralmente proliferati ovunque anche nei giardini e nei parchi cittadini.

“Attenzione – dice Boccardo – in questi giorni questo piccolo fungo, noto come Lepiota josserandii o Lepiota subincarnata è invasivo nei prati di parchi e giardini cittadini della Liguria a seguito delle abbondanti piogge”.

“Si tratta di un fungo potenzialmente mortale – dice – proprio ieri si è verificato un avvelenamento a Genova, la settimana scorsa lo stesso è avvenuto ad Imperia. Fate attenzione a non confonderlo con Marasmius oreades, la “gamba secca” che ne condivide l’habitat e che spesso nasce frammisto”.

Un buon metodo per riconoscerlo è quello di manipolarne il gambo che è piuttosto consistente e pieno. Ma non è semplice, anzi, questo tipo di fungo una vera e propria trappola per appassionati del foraging non del tutto esperti: aspetto, habitat e spesso commistione potrebbero indurre all’errore. Così è accaduto a due donne di 70 anni, cugine, rimaste intossicate dopo aver ingerito i Lepiota.

Le due cugine, di origine sarda, sono finite in ospedale una al San Martino – in terapia intensiva – e una a Sassari, dove era tornata dopo aver viaggiato in mare la notte successiva il pranzo a base di funghi avvenuta nel capoluogo ligure.

Funghi trifolati, il contorno che avrebbe potuto mandare entrambe all’altro mondo e che ha provocato sintomi a carico dell’apparato gastrointestinale, vomito irrefrenabile, dolori addominali violenti e nausea.

Le due cugine avevano raccolto il fungo in un parco. Per entrambe è scattato quasi immediatamente il protocollo da intossicazione da funghi.