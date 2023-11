Fuga di gas in cucina, esplosione in un appartamento a Campo Ligure

Campo Ligure. Questo pomeriggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, sono intervenuti in via Trento a Campo Ligure, per un’esplosione in una palazzina.

L’incidente ha interessato l’appartamento al secondo piano dell’edificio. Per una probabile fuga di gas è avvenuta una deflagrazione nella cucina dell’abitazione.

I due inquilini, un uomo ultra novantenne e la figlia, fortunatamente non sono rimasti feriti.

Ingenti i danni all’abitazione le cui finestre sono state divelte.