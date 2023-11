Frosinone vs Genoa LIVE (1-1) Malinovskyi pareggia dalla lunga distanza

FROSINONE 1 (34′ Soulé) vs GENOA 1 (38′ Malinovskyi)

45’+3′ Finisce qui la prima frazione di gioco: alla rete di Soulé risponde l’eurogol di Malinovskyi.

45′ Tre minuti di recupero.

43′ Non ce la fa il centrocampista olandese: Gilardino inserisce Thorsby.

41′ Prende una botta Strootman che vuole provare a continuare a giocare. La partita ora è veramente accesa.

38′ Ma che gol di Malinovskyi! Un tiro dalla distanza proibitiva beffa un incolpevole Turati. Che mancino, ecco il primo squillo dell’ucraino! 1-1 allo Stirpe.

34′ Soulé! Frosinone in avanti con il suo talento argentino! Bel tiro dal limite dell’area ma Martinez poteva fare di più sul suo palo.

30′ Soulé prova ad accentrarsi per la conclusione ma viene murato. Pallone che poi finisce a Burabia che prova a crossare: esce Martinez. Si accende il match.

27′ Ottimo scambio che vede protagonista Sabelli, Frendrup e Malinovskyi che, pur avendo tanto spazio sul destro, decide di spostarsi la palla sul sinistro. C’è un contatto al limite dell’area sull’ucraino ma l’arbitro fa proseguire e, in contropiede, Sabelli viene ammonito per una scivolata abbastanza dura.

25′ Di Francesco infuriato con i suoi: vorrebbe una gestione diversa del pallone. Gilardino, invece, appare soddisfatto.

21′ Ammonito Gilardino dalla panchina, che stava discutendo con il quarto uomo. Il Genoa torna a spingere in avanti.

19′ Haps cerca il taglio di Puscas: Romagnoli lo contiene, palla a Turati. Molto cercato il centravanti rossoblù in questi primi venti minuti di gioco.

15′ Ora regna l’equilibrio al Benito Stirpe. L’avvio è stato a tinte rossoblù, con Puscas che ha sfiorato il vantaggio per un non nulla. Si attende un ulteriore squillo da una parte e dall’altre.

10′ Prova a prendere più campo il Frosinone ma i rossoblù coprono bene il campo.

8′ Ancora Genoa pericoloso, sempre dal lato di Sabelli che stavolta cerca di servire Frendrup: pallone fuori di poco!

6′ Primo ammonizione del match: è per il genoano Vogliacco.

3′ Genoa partito con coraggio, sicuramente l’immediata occasione è stata determinante. Gilardino chiede ai suoi di continuare così.

1′ Puscas si divora il gol dell’immediato vantaggio rossoblù! Sabelli avanza e serve l’attaccante rumeno, ma il controllo palla è impreciso e permette ad Okoli di recuperare la sfera.

“Non basta più dire ‘io sono diverso’. Non basta più dire ‘è un problema delle donne’ e ‘le donne hanno ragione’, non basta più indignarsi. Dobbiamo essere noi uomini, insieme alle donne, a cambiare le cose e se le cose non cambiano saremo complici. Scendiamo in campo contro la violenza sulle donne. Cambiamo le cose, facciamo rumore, facciamoci sentire”. Questo il messaggio letto dai due capitani per la campagna #unrossoallaviolenza prima della gara. Si parte!

Primo tempo

Frosinone: Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Baez, Lulic, Kaio Jorge, Caso, Cuni, Gelli, Garritano, Kvernadze, Monterisi, Henrique.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Messias, Vasquez, Kutlu, Matturro, Hefti, Fini, Papadopoulos, Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: Costanzo e Passeri.

VAR: Fabbri.

AVAR: Paganessi.

La dodicesima contro la tredicesima forza del campionato. Al “Benito Stirpe” il Genoa di Alberto Gilardino fa visita al Frosinone di Eusebio Di Francesco che, seppur per poco tempo, ha lavorato a Genova ma in blucerchiato nel 2019. Cagliari e Verona furono per lui due mete fallimentari, ma quest’anno in Ciociaria la situazione appare assolutamente positiva: una buona classifica con un gioco che valorizza i tanti talenti a disposizione.

I rossoblù, che prima della sosta avevano vinto in casa contro l’Hellas, si presentano con l’ambizione di fare risultato ma dovranno tenere conto di alcune assenze di spessore. Su tutte quella di Albert Gudmundsson, fermato da un fastidio in settimana, e di Mateo Retegui che sta recuperando dall’infortunio ma non è ancora pronto. Reparto offensivo affidato a Puscas e Malinovskyi e con Vogliacco nella difesa a tre, che esordisce titolare per la prima volta in Serie A, il copione rimane invariato.