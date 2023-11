Frosinone-Genoa, assente anche Ekuban. Gilardino: “Dobbiamo saper navigare anche col vento contro”

Genova. Genoa in piena emergenza: non solo Bani, Gudmundsson, Retegui non saranno della partita a Frosinone, ma anche Ekuban e Jagiello.

Gilardino dovrà fare di necessità virtù dosando anche chi è tornato disponibile come Messias e capire le forze di chi è andato in Nazionale.

“Sono state due settimane dove tanti giocatori fortunatamente sono andati in Nazionale, quindi se riusciamo a mandare tanti ragazzi in Nazionale vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro complessivo e loro stanno facendo bene − dice Gilardino in conferenza − dall’altra parte chi è rimasto ha lavorato molto bene sia sotto il punto di vista fisico, tecnico, tattico e quindi siamo andati ad ampliare tutto il lavoro che ci serviva in questo periodo e anche a riposare alcuni giorni perché credo che il recupero sia fondamentale soprattutto per chi aveva fatto più minutaggio”.

I nazionali sono rientrati da un paio di giorni, la preparazione della partita è stata quindi molto rapida: “Abbiamo avuto sicuramente poco tempo e quello che ho detto i ragazzi per preparare questa partita perché i vari Dragusin e Puscas sono tornati ieri e lo stesso de Winter che è stato operato al naso è tornato due giorni fa. Abbiamo dovuto restringere il lavoro in due giorni, quindi la concentrazione mentale sul campo è stata alta, è quello che ho chiesto ai ragazzi”.

Gilardino fa il punto sulle assenze e i recuperi: “Albert ha accusato un fastidio dopo l’ultima partita. In partita non aveva sentito nessun tipo di problema muscolare. Il giorno dopo, svegliandosi e camminando, ha riportato questo tipo di disturbo al polpaccio. Sono stati effettuati degli esami strumentali che hanno riportato questo infortunio muscolare da non sottovalutare ed è importante rieducare nel modo migliore, quindi adesso i tempi con certezza non so darveli. Mi auguro sicuramente che siano brevi. Per quanto riguarda Mateo Retegui, sta proseguendo anche lui il suo lavoro e anche per lui mi auguro che a inizio-metà settimana prossima possa ritornare col gruppo”.

Il mister però non si abbatte: “Diciamo che sia sotto il punto di vista del livello numerico sia di qualità sicuramente ci mancano, ma nello stesso tempo confido molto,come ho sempre fatto, in chi c’è e quindi credo che un grande comandante insieme alla sua grande truppa debba saper navigare sia quando ha il vento a favore e sia quando ce l’ha contro, ma fondamentale e determinante è avere l’obiettivo e la meta ben precisa, questa è la cosa principale. Chi ci sarà domani a Frosinone, anche se fossimo in 12-13, l’importante è che faccia una partita di grande consapevolezza, di grande spirito di sacrificio e di grande gioia di potersi giocare questa partita e credo che questo sia fondamentale. Questo è quello che io ho detto ai ragazzi perché comunque ci sono giocatori che magari in questo ultimo periodo hanno giocato meno e magari in queste partite potranno dare un contributo è lì che bisogna farsi trovare pronti, è lì che ci devi essere, lì che devi allenarti sempre a duemila”.

Si profila quindi Puscas titolare: “Abbiamo entrambi un buon rapporto e lui è un grande professionista perché c’è stato un lungo periodo dove non ha giocato, ma si è sempre allenato bene. Ho cercato sempre di trasmettergli fiducia nel lavoro e anche nei momenti magari meno semplici gli ho parlato e gli ho detto di aggrapparsi alla quotidianità, al lavoro, nel miglioramento e credo che questo gol in Nazionale gli sia servito veramente tanto, per lui, per la fiducia e perché comunque anche con noi in tante occasioni ha dimostrato di crearsi le situazioni”.

Il Frosinone ha fatto un buon inizio di campionato e non è un avversario facile: “Sicuramente incontriamo una squadra che ha mantenuto una linea rispetto alle idee della scorsa stagione, mantenendo un profilo di squadra giovane, la più giovane della serie A. È stata costruita andando a prendere giocatori da grandi club, giocatori giovani da grandi club, tutti giocatori di prospettiva e d grande talento. Ha mantenuto una struttura rispetto alla scorsa stagione prendendo un allenatore che sa far giocare bene le proprie squadre e quindi sono partiti molto bene, sulle ali dell’entusiasmo stanno mantenendo questo tipo di strategia e li conosciamo, li abbiamo studiati. Sappiamo quello che dobbiamo fare contro di loro, sappiamo la loro forza, quindi anche in questo momento grazie alla loro gioventù hanno una spregiudicatezza tale che li porta a fare una corsa in più, un attacco in più. Dal canto nostro c’è la consapevolezza di preparare la partita in questi due giorni, di arrivare a Frosinone già dal riscaldamento di stare sul pezzo perché è fondamentale l’inizio della partita, saranno fondamentali i dettagli all’interno della gara sulle palle inattive e saranno questi gli aspetti determinanti”.

Un altro elemento potrebbe fare la differenza: Malinovskyi non ha ancora mostrato a Genova tutto il suo repertorio. “Ci auguriamo che Ruslan possa veramente determinare le richieste da parte mia nei suoi confronti: determinare in determinate zone del campo, determinare sui piazzati e c’è bisogno di lui c’è bisogno della sua qualità c’è bisogno del suo piede, quindi ci affidiamo sicuramente a lui”.

Tra i convocati torna Messias, ma quanto potrà giocare? “Per quanto riguarda Junior è una settimana che si allena con la squadra, naturalmente non è al pieno della condizione, ha grande voglia di rientrare e me l’ha dimostrato in questi giorni e dovrò fare delle valutazioni attente perché è un giocatore troppo importante per noi. Quindi anche nel minutaggio di domani e per le prossime partite”.

Gilardino chiarisce anche su Retegui: “Sono due mesi che è fuori, è tanto, ha un problema che sinceramente è molto, ma molto doloroso e fastidioso perché il collaterale se non curato in maniera perfetta può portare a strascichi o può portare a un infortunio più grave. Quindi anche lì stiamo facendo delle valutazioni insieme allo staff medico, insieme ai riabilitatori e come ho detto prima sta correndo, sta già toccando la palla e quindi mi auguro che sia una questione di giorni per poterlo rivedere col gruppo”.

Tra coloro che hanno giocato meno c’è anche Vogliacco. “Vogliacco sta bene, De Winter ha giocato col naso rotto anche l’ultima partita e ci sarà anche domani con la mascherina. Vogliacco però è pronto: il suo spirito, la sua voglia e determinazione, quelle che ci ha messo anche l’anno scorso e in ogni allenamento quotidiano, mi auguro possano permettergli di fare una grande partita. Me lo auguro per il professionista che è”.

Su Vasquez dal primo minuto Gilardino non si sbilancia: “Se non sarà in campo dal primo minuto non sarà per scelta tecnica, ma perché ha giocato tre giorni fa dall’altra parte del mondo ed è stato 24 ore in giro tra scali e aeroporti. Un allenatore deve essere lucido per non portare un giocatore ad avere problematiche. Vasquez per me è stata una sorpresa: lo avevo visto giocare, ma sotto il punto di vista del dinamismo e della ferocia dentro la gara è stata una sorpresa”.

Domani sarà convocato anche Seydou Fini dalla Primavera: “Saranno convocati sia Fini sia Papadopoulos dalla Primavera. Seydou Fini è un giocatore che mi sto tenendo in Prima Squadra e la volontà è mantenerlo con noi. È giovanissimo, sta crescendo. Può fare l’esterno a piede invertito, può fare la seconda punta, e sulla corsia laterale è più imprevedibile e lo vedo più lì. Ha grandissima prospettiva: ci dobbiamo lavorare. Lui ha volontà e voglia di migliorarsi”.

Diventa dunque ancor più necessario il sostegno del pubblico, saranno oltre 600 al seguito: “Sinceramente il nostro popolo, i nostri tifosi sono sempre qualcosa di di straordinario e ce lo fanno vedere quando giochiamo in casa, ma anche quando giochiamo fuori è qualcosa di incredibile e i ragazzi lo sentono, quindi sentiamo la loro passione e la volontà è quella di dargli delle gioie naturalmente. Sicuramente è un momento delicato è un momento che abbiamo bisogno anche di un aiuto, non lo nego, e però io credo che insieme possiamo fare grandi cose”.