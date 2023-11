Orientamenti, il capitano della nazionale di calcio amputati Francesco Messori premiato con l’Oscar dello Sport

Genova. Francesco Messori, capitano della nazionale di calcio amputati, premiato con l’Oscar dello Sport ligure a Orientamenti.

A consegnare il riconoscimento a Messori è stata l’assessora regionale allo Sport, Simona Ferro, in occasione dell’incontro che si è tenuto giovedì mattina al The Space, che ospita la kermesse dedicata alla formazione e al mondo del lavoro.

“La disabilità di Francesco Messori non gli ha impedito di realizzare i suoi sogni, diventando calciatore e fondando nel 2012 la nazionale di calcio amputati – ha detto Ferro – Il suo è un messaggio di sport, speranza, coraggio e determinazione per tanti giovani ‘dreamer’, perfettamente in linea con il filo conduttore dell’edizione 2023 del Festival Orientamenti”.

In una sala gremita, l’assessora ha consegnato a Messori il premio conferito alle principali personalità sportive del panorama internazionale e ligure da Stelle nello Sport. Nato a Bologna il 22 novembre 1998, senza la gamba destra e con diversi problemi fisici risolti con molti interventi chirurgici, sin da bambino ho coltivato la passione per il calcio.

“Non trovando una struttura sportiva che si occupi di calcio per amputati – racconta lui stesso – ho deciso di lanciare un appello per la costituzione di una squadra che riunisca tutti i calciatori affetti da disabilità motoria. L’ho fatto creando un gruppo su Facebook, “Calcio amputati Italia”. Ragazzi che giocavano a calcio prima, amputati per un incidente, hanno iniziato a contattarmi”.

Nel 2011, ad Assisi, Messori ha incontrato il Centro Sportivo Italiano e un anno dopo è nata la Nazionale italiana calcio amputati, di cui è diventato capitano. La squadra azzurra ha partecipato al Mondiale nel 2014 (anno in cui ha incontrato Papa Francesco), nel 2018 e nel 2022: “Ho realizzato il mio sogno grazie al sostegno di mia madre Francesca e mio padre Stefano – ha detto Messori – Mia madre, in particolare, sottolinea sempre che la mia storia le ha permesso di vedere tutti i colori dell’arcobaleno, anche quelli che normalmente non si vedono”.