Frana sul passo della Scoglina, strada chiusa: il ripristino in mattinata

Genova. Una frana, seppure non di grosse dimensioni (40 metri cubi di materiale), è caduta intorno a mezzanotte, tra martedì e mercoledì, sulla strada provinciale 23, verso il passo della Scoglina, crocevia fra le valli Fontanabuona, Trebbia e Aveto.

Ieri sera sul posto, poco sopra l’abitato di Favale di Malvaro, sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici della Città metropolitana, che hanno disposto la chiusura.

In mattinata è atteso l’intervento dei rocciatori per la messa in sicurezza del versante e il ripristino della viabilità. Non risultano feriti o persone isolate.

Proprio oggi dovrebbe riaprire a senso unico alternato la strada statale 586, interrotta nella mattinata di lunedì da un’ampia frana caduta sulla carreggiata poco prima dell’abitato di Rezzoaglio.

Al momento, con la nuova frana alla Scoglina, per arrivare fino a Rezzoaglio, è obbligato il passaggio attraverso Carasco e Borzonasca. La viabilità alternativa alla Scoglina è invece garantita dalla strada provinciale della Val Trebbia, via Barbagelata.

La preoccupazione è che frane e smottamenti possano moltiplicarsi, soprattutto nelle vallate del levante, nelle prossime ore e nella giornata di domani per via del terreno saturo di pioggia e delle nuove precipitazioni attese.