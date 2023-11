Frana di Castelletto, recuperate le auto crollate in via Cabrini ma i residenti si trovano le loro macchine rimosse

Genova. Si sono concluse intorno alle 22 di domenica sera le operazioni dei vigili del fuoco a Castelletto, nei pressi della frana di via Acquarone. Le auto finite nei giardini delle abitazioni davanti al parcheggio crollato giovedì sera sono state rimosse dai pompieri grazie all’utilizzo di diverse squadre e un’autogru.

Le operazioni hanno avuto però un risvolto poco piacevole per alcuni residenti di via Acquarone. “Senza alcun preavviso ci hanno portato via la macchina nel pomeriggio di domenica – racconta Emanuela Rocca – perché dovevano passare con l’autogru dei vigili del fuoco”.

Le vetture parcheggiate sono state quindi fatte rimuovere da un carroattrezzi. Sul posto un cartello che indicava come la rimozione avrebbe dovuto avvenire nella giornata di martedì.

“Se davvero è diventato così urgente togliere le macchine da via Cabrini – continua Emanuela – da non poter avvisare chi aveva l’auto posteggiata per lo meno non mi devi fare pagare i 136 euro di carroattrezzi. Siamo furenti. Non ci si comporta così, lo trovo un sopruso”.

Le auto parcheggiate e rimosse – va aggiunto – non si trovavano in area blu ma, dicono i residenti, in zone dove non c’erano cartelli di divieto. In gran parte si tratta di auto possedute da persone che non abitano nel quartiere ma per vari motivi non hanno diritto al tagliando per utilizzare le Blu Area.