Formazione professionale, in Liguria tesoretto da 435 milioni. Scajola: “Così i giovani troveranno lavoro”

Genova. Ammontano a 435 milioni di euro le risorse per la formazione assegnate alla Liguria nell’ambito della programmazione del Fondo sociale europeo 2021-2027, di cui 133 milioni già programmati per 400 progetti approvati che hanno coinvolto 8.300 destinatari.

“Non c’è mai stata una cifra così importante e chissà se ci sarà in futuro – commenta Marco Scajola, assessore alla Formazione della Regione Liguria L’Ue ci ha riconosciuto come Regione che utilizza bene i fondi europei e applica politiche coerenti col Fse. La finalità è formare per occupare, non vogliamo persone formate che poi non trovano lavoro, ma persone preparate e specializzate”.

Tra i bandi per la formazione attivati nel 2023 ci sono Match Point (2,4 milioni), Formare per occupare (5 milioni), il bando per la formazione degli Oss (3 milioni), il bando per la formazione continua (7,7 milioni), il Piano dell’economia del mare e del turismo (5 milioni), i corsi per disabili (8 milioni) e Specializzarsi per competere (3 milioni).

“Stiamo creando bandi legati alle esigenze del territorio, siano Camere di commercio, associazioni di categoria, amministrazioni comunali – continua Scajola -. Abbiamo inserito le figure legate al turismo, che sta crescendo di anno in anno e hanno bisogno di professionalità. Nel primo trimestre del 2023 abbiamo un +2,7% di occupazione, non sarà solo merito della formazione ma anche di tutto il lavoro fatto insieme per dare competenza ai giovani e ai meno giovani”.

A questo scenario si aggiungono gli Its (5 milioni investiti nel 2023) e l’istruzione e formazione professionale (5,6 milioni). “Gli Its a volte fanno ancora fatica a trovare un numero sufficiente di studenti per i corsi – ricorda Scajola -. In Liguria ne abbiamo sei, completamente gratuiti, che durano in media due anni: questi ragazzi per il 90% trovano subito lavoro, la media nazionale è dell’80%. Sono uno strumento che funziona e che sta portando risultati straordinari”