Festival Limes a palazzo Ducale, pienone agli incontri con Caracciolo, Scurati e Peluffo

Genova. Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio pieni e grande partecipazione anche alle dirette streaming sul canale youtube di Palazzo Ducale negli incontri di ieri con Lucio Caracciolo e con lo scrittore Antonio Scurati e Paolo Peluffo, ex portavoce del presidente della Repubblica Ciampi.

Prosegue la X edizione del Festival di Limes che anche quest’anno torna a Genova con il tradizionale appuntamento di Palazzo Ducale.

Oggi pomeriggio a partire dalle ore 16.30 si parla del conflitto tra Russia e Ucraina, e stasera alle ore 21 Lucio Caracciolo dialoga con Luigi Capogrossi Colognesi professore emerito della Sapienza Università di Roma, sul tema Roma, la capitale impossibile

Vi ricordo il programma della giornata di domenica 12 novembre

ore 10 > Noi nella crisi Usa-Germania

La guerra ucraina ha risvegliato la Nato. Ma ha esposto il crescente iato tra un’America in piena crisi geopolitica e una Germania riluttante a (ri)pensarsi potenza. Guaio o occasione per l’Italia?

con Markus C. Kerber, Jeff Mankoff, Pietro Benassi, Ambasciatore

modera Federico Petroni

ore 11.30 > Industria, le partite che contano

La guerra grande riporta l’economia nell’alveo della strategia, ma non la oblitera. Quella in atto su scala globale è anche, e molto, contesa per la capacità industriale, postulato della potenza. Come siamo messi?

con Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes e autore di Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia (2022)

Massimo Nicolazzi, professore di Economia delle fonti energetiche all’Università di Torino

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo

Michele Ziosi, Senior Vice President Institutional Relations & Sustainability, Iveco Group

Lapo Pistelli, direttore Public Affairs di Eni

modera Fabrizio Maronta redattore, consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali di Limes

ore 14 > Visita guidata alla mostra cartografica Caoslandie

con Laura Canali, cartografa di Limes

ore 15 > Il Trimarium strategico

L’importanza conferita alla Polonia dal conflitto ucraino ne rende ancor più saliente la “strategia dei tre mari”, che nella sua componente adriatica ci chiama direttamente in causa. Purché Roma batta un colpo.

con Wojciech Lorenz, analista senior del programma Sicurezza internazionale all’Istituto polacco degli affari internazionali (Pism)

Laris Gaiser, membro dell’Itstime presso l’Università Cattolica di Milano e Senior Fellow al centro studi Globis dell’Università della Georgia (Usa). Insegna Geoeconomia e Geopolitica all’Accademia diplomatica di Vienna

Mirko Mussetti, analista di geopolitica e geostrategia. Scrive per Limes e InsideOver.

Enrico Della Gatta, Responsabile Geopolitical Studies e Advocacy di Fincantieri

modera Daniele Santoro coordinatore Turchia e mondo turco di Limes

ore 16.30 > L’Italia nella guerra grande

In un tempo confuso e rischioso l’Italia non può giocare da sola, ma deve ripensare strumenti e strategie per scongiurare l’evanescenza. Il ritorno della guerra nel novero del possibile obbliga a scelte difficili.

con Giuseppe Cucchi, Generale della riserva dell’Esercito. Già direttore del Centro militare di studi strategici, consigliere militare del presidente del Consiglio, rappresentante militare permanente dell’Italia presso Nato, Ue e Ueo

Virgilio Ilari, storico e presidente della Società italiana di storia militare (Sism)

Giuseppe De Giorgi, Ammiraglio, già capo di Stato maggiore della Marina militare italiana

modera Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes

ore 18 > Il declino non è un destino

Sulla demografia ci giochiamo moltissimo. Crisi del welfare, stasi economica e cupo “declinismo” sono solo alcuni prezzi della denatalità. Ma il futuro non è scritto. La variabile migranti, il ruolo della politica.

con Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis

Luca Di Sciullo, presidente del Centro studi e ricerche Idos

Ilvo Diamanti, professore di Sistema politico europeo all’Università Carlo Bo di Urbino dove è direttore di LaPolis – Laboratorio di studi politici e sociali

modera Agnese Rossi, collaboratrice di Limes. Studiosa di geopolitica e filosofia