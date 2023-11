Festival di Limes al via a palazzo Ducale, 1000 ragazzi all’incontro con Lucio Caracciolo

Genova. Il via “ufficiale” sarà oggi pomeriggio nella Sala del Maggior Consiglio alle ore 17 con la conferenza di Lucio Caracciolo “L’Apocalisse può attendere, noi no”. Prende il via la X edizione del Festival di Limes che anche quest’anno torna a Genova con il tradizionale appuntamento di Palazzo Ducale.

La lectio sarà preceduta alle ore 16 dall’inaugurazione della mostra cartografica Caoslandie in Sala Liguria alla presenza dell’autrice Laura Canali. Come ogni anno, sarà un prezioso ausilio per i dibattiti che si succederanno a Palazzo Ducale in una tre giorni intensa di incontri dedicati ai temi salienti dell’attualità geopolitica con esperti italiani e stranieri.

Questa mattina Lucio Caracciolo, direttore di Limes e curatore della rassegna, è stato il protagonista di un incontro con le scuole che – come da tradizione di Palazzo Ducale – coinvolge insegnanti e studenti non soltanto della città.

Erano 600 i partecipanti nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio e 500 gli studenti collegati on line.

Il Festival di Limes rientra nell’ambito degli eventi di Genova Capitale Italiana del Libro 2023.