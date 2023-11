Festini a base di escort e cocaina, l’imprenditore Rosolani esce dal carcere e va ai domiciliari

Genova. Lascia il carcere di Marassi dopo oltre un mese di reclusione Christian Rosolani, l’imprenditore arresto nell’ambito dell’inchiesta sui festini con droga ed escort della Procura di Genova.

Con lui era stato arrestato l’architetto Alessandro Cristilli. Rosolani andrà agli arresti domiciliari nella sua villa di Viale Quartara, dove secondo l’accusa si svolgevano alcune delle feste finite nel mirino degli agenti della squadra mobile.

Il Riesame ha accolto l’istanza degli avvocati Giuseppe Tortorelli e Andrea Costa che avevano fatto appello contro il rigetto della richiesta di attenuazione della misura da parte del giudice per le indagini preliminari. Gli avvocati hanno sottolineato come i domiciliari farebbero venire meno il presupposto della reiterazione del reato.

Resta in carcere Cristilli per cui non è stata presentata alcuna richiesta al tribunale del Riesame da parte dei suoi avvocati.