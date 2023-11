Genova. Nuova manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Dopo quella organizzata stamattina a Genova da Calp e Usb, con l’adesione di varie realtà del mondo politico e studentesco, l’associazione Palestinesi in Italia ha dato vita a un’altra iniziativa con presidio di fronte a piazza Sant’Elena.

Circa un centinaio le persone presenti con diverse bandiere palestinesi e striscioni con le scritte “Vita, terra, libertà per il popolo palestinese”, “Fermiamo il genocidio, salviamo Gaza”.

Notevoli le ripercussioni sul traffico in centro, in particolare nella zona di piazza della Nunziata e dintorni. Sul posto la polizia locale.

Questa mattina circa 200 persone si erano radunate presso i varchi portuali di San Benigno e Albertazzi per dare vita al presidio contro la guerra e contro il traffico di armi che passa anche attraverso il porto genovese. Un presidio organizzato dal Calp di Genova e che prosegue l’onda di manifestazioni che in questi giorni stanno avendo luogo in molte parti di Italia e Europa per protestare contro la guerra in Medio Oriente e non solo.

Diverse le sigle rappresentate – oltre al Calp – tra cui Osa, Csoa Zapata, Potere al Popolo, Usb, Associazione Liguria-Palestina, Non una di meno Genova, Genova Solidale, Cobas, Collettivo Sale, studenti e simpatizzanti.

guarda tutte le foto 9



Manifestazione contro le armi in porto e contro la guerra

Una volta che il presidio si è irrobustito con l’arrivo di altri manifestanti, è partito un corteo che ha attraversato la zona portuale di Sampierdarena per giungere in zona Wtc dove ha la sede genovese la compagnia di navigazione israeliana Zim, diventata oggetto di protesta anche in altre città portuali italiane e non. L’ingresso dell’edificio è stato presidiato da un cordone di polizia in assetta anti-sommossa: i manifestanti hanno intonato canti e cori contro la guerra e contro il governo israeliano, portando la propria solidarietà al popolo palestinese, in questi giorni ancora sotto le bombe dell’esercito di Tel Aviv.