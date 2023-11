Giulia Cecchettin, gli studenti le dedicano “un minuto di rumore”

Savona. Un minuto di “non silenzio” per ricordare e onorare Giulia Cecchettin e tutte le altre donne che, come lei, hanno perso la vita uccise da un uomo in nome di un amore malato e sbagliato.

Oggi gli studenti del primo anno del corso di laurea in Media, Comunicazione e Società al campus universitario di Savona hanno voluto raccogliere l’appello lanciato da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, e le hanno dedicato un minuto “di rumore” durante la lezione di sociologia.

“Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto”, aveva chiesto ieri Elena in una lettera aperta al Corriere della Sera.

E oggi i ragazzi del polo universitario savonese, insieme al loro professore, hanno voluto manifestare così la loro vicinanza a Giulia, alla famiglia e a tutte le altre vittime di femminicidio: battendo mani e pugni sui banchi e sulla cattedra. Facendo rumore e “bruciando tutto”, per fare in modo che mai, su queste tragedie, cali il silenzio.