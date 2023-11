Ex Ilva, sarà ancora sciopero: “Disastroso l’incontro col governo”. A Genova assemblea il 16 novembre

Genova. Sarà ancora sciopero per i lavoratori ex Ilva di tutti gli stabilimenti, compreso quello di Genova. È la decisione dei sindacati dopo l’incontro di oggi col governo definito “disastroso”. L’astensione sarà di 8 ore e verrà proclamata entro il 23 novembre, data in cui è convocata l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia. Da quanto trapela, a Cornigliano l’assemblea dei lavoratori si terrà il 16 novembre e lì si deciderà come attuare la mobilitazione.

Il Governo, “sottolineando chiaramente l’intenzione di continuare a fare la propria parte, ha ribadito gli impegni assunti che prevedono l’assoluta esclusione di ipotesi di chiusura o liquidazione dello stabilimento” dell’ex Ilva di Taranto nonché della sospensione dell’attività e ha garantito che l’obiettivo resta quello del raggiungimento nel tempo di determinati livelli di produzione”, comunica palazzo Chigi in una nota al termine dell’incontro con i sindacati.

“La riunione di oggi a Palazzo Chigi conferma che la trattativa è ancora in corso, ma non possiamo passivamente aspettare il 23 novembre mentre gli impianti sono fermi per mancanza di manutenzione e di materiale da lavorare con i lavoratori in cassa integrazione. Prossimamente decideremo con i lavoratori azioni di lotta”, commenta Armando Palombo, rsu Fiom Cgil.

“ArcelorMittal non può tenere in ostaggio i lavoratori degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, non può tenere in ostaggio il governo italiano e non può tenere in ostaggio i cittadini delle città dove ci sono gli stabilimenti – afferma il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma -. Il governo deve decidere se sta con i lavoratori o con una multinazionale che fino ad oggi non ha garantito la produzione, ha fatto cassa integrazione emesso a rischio la siderurgia, l’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori. Il governo si deve assumere la responsabilità di dire basta di essere tiranneggiato dalla multinazionale. È ora che si faccia un negoziato vero, una contrattazione vera – aggiunge – per questo noi crediamo lo sforzo ai lavoratori di scioperare, che non è facile in questa situazione, ma è l’unico strumento che abbiamo per provare a negoziare nei confronti dell’azienda”.

Per il rilancio dell’ex Ilva “abbiamo la necessità di alzare il livello – afferma il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia -. A oggi l’incertezza è fortissima ed è grave che dopo il memorandum of understanding con ArcelorMittal che noi abbiamo appreso dai giornali, oggi il governo non ci abbia detto a che stato è e se esiste una trattativa e a che punto è. Si andrà il 23 a vedere nell’assemblea dei soci se i Mittal tirano fuori i soldi per ricapitalizzare lo stabilimento. Il governo ha garantito alcune cose che ci teniamo molto strette: ha garantito che non ci sarà fallimento e non ci sarà spegnimento dell’attività”, aggiunge il segretario generale della Fim e anche sulla sicurezza “il ministero interverrà per garantire al massimo la manutenzione e le certezza delle conduzione di uso in sicurezza”. Ma, per Benaglia, “manca la fase fondamentale: non si sa dove sta andando la trattativa con il socio privato per il rilancio”, servono 5 miliardi per il rilancio. “Sembra sbagliato, inedito, ingiusto e insostenibile che lo stato metta 2 miliardi e 300 milioni e il socio privato – conclude – non ci metta nulla”.

L’incontro a palazzo Chigi sull”ex Ilva “è andato malissimo”, secondo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella che racconta al termine: “Senza alcun tentennamento, unitariamente abbiamo proclamato otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia”. “L’incontro è andato male anche rispetto alle minime aspettative che avevamo. Abbiamo ricevuto risposte talmente preoccupanti che ovviamente ci hanno lasciato con più dell’amaro in bocca”, afferma Palombella, Il governo subordinerebbe “tutta la strategia per salvare l’acciaio di stato a una riunione dell’assemblea dei soci”, il 23 novembre, dove sarà richiesta una ricapitalizzazione di 320-330 milioni di euro per gestire l’emergenza. “Da quello che succederà il 23, si potrà capire se il socio privato continuerà a rimanere o non rimanere nel nostro paese: lì si capirà se il socio privato sarà disponibile a investire ancora in Italia”.