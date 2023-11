Ex Ilva, i lavoratori bloccano la rotatoria dell’aeroporto: “Basta trattative segrete, il Governo dia risposte”

Genova. Si mobilitano i lavoratori dell’ex Ilva di Genova in vista dello sciopero nazionale del 23 novembre, data in cui è fissata l’assemblea dei soci che potrebbe portare a una svolta cruciale nella trattativa tra lo Stato e ArcelorMittal. A Cornigliano stamattina si è riunita l’assemblea in fabbrica, quindi è partito un corteo interno allo stabilimento che alla fine è uscito in strada e ha occupato la viabilità nei pressi dell’aeroporto.

Poco dopo le 11 è terminata la mobilitazione. Il 23 novembre al Cda di Acciarie d’Italia sarà presente anche una delegazione sindacale

È stato osservato un minuto di silenzio per Anila Grishaj, l’operaia 26enne morta a Pieve di Soligo nel Trevigiano con la testa schiacciata in un macchinario.

“È impensabile tenere la siderurgia italiana in questa situazione – esordisce Valerio D’Alò, segretario nazionale della Fim Cisl, oggi a Genova per sostenere le iniziative dei lavoratori di Cornigliano -. Il governo non può più presentarsi dai sindacati a dire che durante una trattativa segreta tra Fitto e ArcelorMittal la soluzione la vediamo il 23 novembre all’assemblea dei soci. Chiediamo chiarezza: dopo un anno di proclami da parte del ministro Urso che ha paventato l’idea di far passare lo Stato al 60% ciò che si sta verificando è tutt’altro. Abbiamo già vissuto un accordo segreto, quello di marzo 2020 tra Conte e ArcelorMittal, che è stato un disastro per i lavoratori, per l’amministrazione straordinaria e tutto il mondo di Ilva, rendendo Mittal fortissimo dal punto di vista contrattuale -. Non accetteremo un’altra trattativa segreta che porti gli stabilimenti alla chiusura. Il sindacato torna a mobilitarsi per chiedere al governo che prenda una decisione, su Ilva ma anche su tutta la siderurgia italiana che sembra lasciata a se stessa. Non vanno fatti altri errori e vanno date risposte ai lavoratori, quelli diretti, quelli degli appalti e quelli di Ilva in amministrazione straordinaria lasciati in un limbo”.

“L’obiettivo è tenere alta l’attenzione su una vicenda che si protrae da troppo tempo – ricorda Armando Palombo, coordinatore della Rsu Fiom Cgil -. Ieri sera c’è stato il Cda, attendiamo notizie. Comunque oggi daremo un segnale alla città e al Paese che il tempo è scaduto, c’è bisogno di investimenti. Speriamo che terminino presto queste liti tra pubblico e privato perché a farne le spese sono i lavoratori che pagano con la cassa e un deterioramento degli impianti troppo rischioso per chi lavora. Le preoccupazioni sono forti, la trattativa è ingessata. Lo stabilimento di Genova, ma anche Novi e Taranto, sono inchiodati sulla produzione. Genova finirà l’anno a 200mila tonnellate su un milione, Taranto è sotto i 3 milioni di tonnellate: un’azienda così non può durare. C’è una logica a mantenere questo stato di blocco, ma a pagare le conseguenze sono i lavoratori e chi sta trattando a Roma deve mandare un segnale velocemente”.

“Una mobilitazione necessaria – sottolinea Mauro Rinotti della segreteria genovese della Uil – perché il governo prenda le sue responsabilità verso la città e la nazionale. La siderurgia è cardine dello sviluppo, non devono chiamarsi fuori e la nostra mobilitazione di oggi rappresenta la volontà di mettere al centro la salvaguardia dei posti di lavoro

“Serve un segnale forte da parte del governo, sono loro i responsabili di questa situazione – ribadisce Fabio Ceraudo, delegato della Usb -. Un governo che si professa sovranista e che ha fatto il ministero del Made in Italy dovrebbe sostenere il made in Italy e l’acciaio, soprattutto Acciaierie d’Italia, lo rappresenta. Per questo oggi siamo qua: serve una risposta unitaria di intenti e di forze, senza slegarsi da parte sindacale perché potrebbe essere l’errore più grosso. Loro cercheranno di disgregarci, noi dobbiamo unire tutti i lavoratori per mantenere un asset fondamentale del nostro Paese come l’acciaio.