Escursionista salvato in extremis nel Cuneese: localizzato grazie alla guardia costiera di Genova

Cuneo. Un escursionista è stato salvato in extremis nel tardo pomeriggio di oggi in località Prazzo, in provincia di Cuneo. Determinante per l’esito delle ricerche, condotte dai vigili del fuoco con mezzi aerei e soccorso alpino insieme al personale sanitario, è stato l’aiuto fornito dalla Guardia costiera di Genova.

Da una prima ricostruzione l’uomo, percorrendo una catena montuosa in solitaria, sarebbe precipitato lungo la salita fratturandosi una gamba. Con le forze che gli restavano è riuscito a inviare un Sos grazie a un dispositivo mobile satellitare.

In questo scenario apparentemente insolito per la guardia costiera, fondamentale è stata la prontezza della sala operativa di Genova che, interessata dalla centrale Global star device spot con sede negli Stati Uniti d’America, è riuscita a triangolare la posizione dell’uomo sul monte Chersogno, fornendola tempestivamente al nucleo dei vigili del fuoco di Cuneo.

La prontezza nello scambio delle informazioni tra gli Stati Uniti, la guardia costiera di Genova e i vigili del fuoco di Cuneo è stata fondamentale per la vita dell’uomo che, a detta del personale sanitario intervenuto, non avrebbe sicuramente superato la notte.