Era latitante da tre anni: 43enne arrestato in stazione mentre aspetta il treno

Sestri Levante. Doveva scontare quasi sei anni di carcere per aver commesso i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, lesioni aggravate e furto, messi a segno negli ultimi nove anni in Trentino. Lo hanno trovato gli agenti della Polfer in stazione a Sestri Levante, un 43enne di nazionalità marocchina latitante ormai da tre anni.

L’uomo era sulla banchina, tranquillamente in stazione in attesa di un treno diretto verso la riviera di Levante, dove risiedeva. Gli agenti hanno decido di fare un controllo, e appena inserito il suo nome nel database è emerso che aveva a suo carico un rintraccio per l’esecuzione della pena, frutto di un cumulo di condanne.

All’esito degli accertamenti sull’identità il 43enne è stato quindi arrestato e accompagnato nel carcere di Chiavari, dove dovrà scontare la pena.