Entroterra flagellato dal maltempo. Frane, torrenti in piena e blackout: in 4mila senza corrente

Genova. Se sulla costa si attende la mareggiata con onde alte più di 6 metri, con probabile picco venerdì mattina, è nell’entroterra che si registrano le conseguenze più pesanti dell’ondata di maltempo in corso sulla Liguria, col Levante in allerta arancione fino alla notte.

Numerose le frane e diversi i corsi d’acqua ingrossati, mentre alcune località sono in blackout già dal primo pomeriggio. In particolare si segnalano paesi senza luce in Val Trebbia, Val d’Aveto e Val Fontanabuona. “Risultano circa 4mila utenze disallineate – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Non abbiamo ancora tempi di ripristino da parte di Enel”. In Val d’Aveto è sparito anche il segnale di alcuni operatori telefonici.

Preoccupa la situazione dei torrenti in vista delle nuove piogge. L’Aveto aveva raggiunto e superato il primo livello di guardia, arrivando al picco intorno alle 14.00, poi l’altezza è nuovamente scesa. Il Vara a Sesta Godano ha toccato la soglia di pericolo verso le 14.30, poi la situazione è rientrata. A Villafranca in Lunigiana il Magra è stabilmente oltre il livello “rosso”. L’Entella risulta sotto controllo anche se sono stati segnalati allagamenti nella zona golenale della foce.

A causa della piena del Vara è stato chiuso il ponte di Cavanella Vara nel comune di Beverino. Secondo il protocollo previsto per la gestione in sicurezza del ponte lungo le strade di accesso allo stesso, ovvero la SP17 nei due sensi di marcia, i tecnici hanno posizionato le transenne. In alternativa è percorribile la SP18.

Pesante soprattutto il quadro della viabilità. La SP586 della Val d’Aveto è stata chiusa nuovamente a valle di Rezzoaglio dopo la riapertura temporanea per pericolo di nuovi movimenti della frana. Sulla stessa strada sono caduti alberi nel territorio di Santo Stefano d’Aveto: sono in corso gli interventi per la riapertura.

Chiusa dalla scorsa notte per un’altra frana la SP23 della Scoglina. Stamattina c’è stato un sopralluogo del direttore della Viabilità della Città metropolitana di Genova e del consigliere delegato Franco Senarega, al fine di valutare lo stato della parete a monte della strada ed i risultati delle prime operazioni di disgaggio. Purtroppo, a causa dell’attuale allerta meteo nella giornata odierna, i rocciatori incaricati dall’ente non sono potuti intervenire, ma sembra comunque che il fronte interessato dal fenomeno sia più ampio di quanto si potesse inizialmente prevedere e probabilmente i prossimi lavori di disgaggio dovranno anche includere l’utilizzo di esplosivo al fine di rimuovere parti di roccia non asportabile diversamente.

In Val Trebbia è chiusa la SP15 del Brugneto nel comune di Propata per “movimento della sede stradale”. Chiusa anche la SP72 di Alpepiana, ancora a Rezzoaglio, per frana. Si transita a senso unico alternato sulla SP81 di San Fermo in Valle Scrivia e sulla SP13 di Creto per una frana in località Aggio.

Il maltempo ha colpito il Comune di Ne, nell’entroterra del levante genovese, dove una frana ha interessato la strada comunale in località Noceto obbligandone la chiusura. È stata evacuata una famiglia di tre persone in quanto impossibilitata a raggiungere la propria abitazione, che non risulta però danneggiata. Il nucleo familiare ha trovato autonomamente una sistemazione presso parenti. Nella giornata di domani è prevista la rimozione della frana con conseguente riapertura della strada.

Come spiegato oggi da Arpal nel punto stampa sull’allerta meteo, le zone più interne del Levante hanno totalizzato circa 700 millimetri di pioggia in tre settimane. Per quanto riguarda l’evento in corso, la massima cumulata oraria per ora si registra a Cabanne (37,2 millimetri alle 14.50) mentre sulle ultime 12 ore sono da segnalare i 137,6 millimetri di Cabanne, i 137,4 millimetri di Parana in Lunigiana (alta valle del Magra) e i 121,8 millimetri di Mele.