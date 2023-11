Enrico Musso, l’ex senatore consulente del Comune sulla mobilità firma un libro sexy-noir

Genova. “Mentre l’insofferenza verso la classe politica è al culmine, qualcuno comincia a uccidere deputati e senatori. Fra i parlamentari è il panico”. Questa è la prima riga della quarta di copertura di “Crimini e passioni” (Fratelli Frilli Editori). E non farebbe così effetto se non per il fatto che l’autore è proprio un ex senatore. Ma anche ex candidato sindaco. E attuale professore universitario, esperto di trasporti e consulente di mobilità sostenibile per il Comune di Genova.

Enrico Musso, 61 anni, presenterà il suo nuovo romanzo, 400 pagine di sexy-noir, martedì 28 novembre alle 18 alla Feltrinelli di via Ceccardi. Sarà presente anche il sindaco di Genova Marco Bucci.

Musso torna alla fiction quattro anni dopo il suo primo thriller, “Esercizi di potere”. Questa volta la storia si dipana tra i palazzi del potere, sedi di giornali e aule universitarie di Roma, Parigi e Bogotà e su una villa sulla mare alle Cinque Terre, un intrigo internazionale che sarebbe curioso sapere quanto ispirato dalla politica reale.

Protagonista del volume è il giornalista Riccardo Menzione, che per mesi ha seguito le indagini su un senatore scomodo, dapprima azzoppato da uno scandalo sessuale, poi rapito in pieno giorno nel centro di Roma e scomparso nel nulla. “I diversi omicidi nel giro di pochi giorni, apparentemente scollegati, sono chiaramente uniti da un unico disegno che punta alla destabilizzazione economica e politica del Paese”, si legge sulla quarta.

Riccardo è affiancato da Greta, giovane tirocinante al ‟Mondo”, Sonia, mistress professionista già legata al senatore rapito, e la sua compagna Dar’ya, siberiana ricercatrice dell’Ocse a Parigi, con l’hobby del sambo, un’arte marziale nata nell’ex Unione sovietica. Con loro entra in contatto Ettore, scienziato di punta nell’intelligenza artificiale e musicista.

“Mentre non si fermano gli omicidi dei parlamentari, fra l’indifferenza e quasi il compiacimento dei cittadini, e mentre Roma è in stato d’assedio, si fa strada l’ipotesi che il disegno criminale celi una speculazione sull’uscita dell’Italia dall’Euro. Si dipana un crescendo di colpi di scena che coinvolgono un’agenzia di stato cinese e la sua misteriosa intermediaria, e minacciano infine i vertici della Repubblica, fino al drammatico epilogo”, conclude la presentazione.