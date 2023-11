Doppia tromba marina davanti a Genova, tutti pazzi per il fenomeno: la spiegazione e le foto

Genova. Spettacolo in mare davanti a Genova. Oltre alla luce meravigliosa del tramonto, poco dopo le 16.30 almeno due trombe marine si sono formate davanti al Ponente cittadino.

La tromba marina (che altro non è che una tromba d’aria che si sviluppa su un tratto di mare) si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali e di solito si caratterizza per una minore intensità rispetto al corrispettivo fenomeno terrestre.

(Video di Vittorio – rete Limet)

La loro formazione è favorita dall’elevata temperatura della superficie marina, che può fornire notevole energia ai sistemi nuvolosi portando al contrasto aria calda ascendente e aria fredda discendente. Questo scontro dà origine a moti vorticosi, favoriti anche dall’assenza di barriere orografiche e ostacoli in mare.

Davanti a Genova oggi sono state avvistate almeno due trombe marine, più una terza in formazione, tutte rimaste in mare ma a distanza ravvicinata dalla costa. Questo ha permesso a molte persone di vederle non solo dai punti di osservazione più privilegiati (tipicamente gli edifici più alti affacciati sul mare), ma anche dal centro e perfino dalle vallate.