Dopo il Tamigi la campagna Pesto Masterpiece of Liguria sbarca allo stadio di Marassi

Genova. Calcio d’inizio allo stadio Luigi Ferraris, ieri sera in occasione del derby ligure di serie B tra Sampdoria e Spezia, per la campagna di promozione del territorio ‘Pesto, Masterpiece of Liguria‘. Dopo aver navigato sul Tamigi a Londra, lo slogan per promuovere una delle eccellenze della nostra regione è stato tramesso sui led dell’impianto sportivo mentre in tribuna lo chef Roberto Panizza, come già accaduto a Londra in occasione della semifinale del campionato mondiale del pesto, ha realizzato una dimostrazione di vero pesto al mortaio. Sempre in tribuna non è mancata una rappresentanza gastronomica spezzina, con la Cooperativa Mitilicoltori di La Spezia pronti a proporre i loro prodotti più rinomati.

“Questa sera, in una splendida cornice di pubblico, Sampdoria e Spezia hanno messo in mostra le eccellenze del territorio – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –: il pesto fatto tradizionalmente al mortaio e i prodotti dei mitilicoltori spezzini. Il calcio rappresenta un veicolo comunicativo di enorme impatto mediatico ed economico e siamo felici che le squadre liguri possano promuovere al meglio la nostra bellissima terra. La campagna dedicata al pesto ‘Masterpiece of Liguria’, dopo il successo di Londra, non poteva che sbarcare anche in uno degli stadi più suggestivi d’Italia, in attesa di rivedere il mega mortaio navigare sui Navigli a Milano e sulla Senna a Parigi”.

Grazie all’azione intrapresa durante il salone internazionale del turismo World Travel Market, l’interesse per la Liguria è confermato dai dati dell’hashtag #LaMiaLiguria: nella prima settimana di novembre sono state registrate 1.300.00 impression e più di 250.000 interazioni con i post pubblicati sui social.

“Un’altra bella occasione di promozione delle eccellenze del nostro territorio – continua il sindaco di Genova Marco Bucci -. Il nostro pesto è stato il grande protagonista allo stadio Ferraris, in una cornice di pubblico straordinaria. Grazie a Sampdoria e Spezia per aver accolto questa iniziativa che sono certo aiuterà a rendere ancora più celebri il nostro pesto e i prodotti dei miticoltori spezzini. Il calcio si conferma uno straordinario veicolo di promozione”.

“Questa sera vengono raccontate tradizioni centenarie – ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -, tramandate di generazione in generazione, parte integrante della nostra cultura e l’iniziativa di promozione del pesto lanciata da Regione Liguria è una bella occasione per rivivere la nostra storia, di cui siamo orgogliosi e che dobbiamo continuare a far conoscere in tutto il mondo. In questa serata speciale sono stati aggiunti anche i prodotti dei mitilicoltori spezzini che rappresentano una vera eccellenza del nostro territorio di cui andiamo molto fieri, che stiamo promuovendo con iniziative che sono sicuramente un volano per lo sviluppo turistico, ma anche un percorso di sensibilizzazione alla tutela del territorio e di valorizzazione delle tradizioni gastronomiche”.

