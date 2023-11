Donna genovese muore in crociera dopo un malore gastrointestinale: disposta l’autopsia

Genova. Una turista di 68 anni, residente a Rapallo, è morta nella giornata di ieri a bordo della nave da crociera Costa Smeralda durante la navigazione tra i porti di Barcellona e Marsiglia. Secondo quanto ricostruito dalle autorità italiane, la donna avrebbe accusato un malessere di tipo gastrointestinale prima che le sue condizioni precipitassero. La turista è stata soccorsa dal personale medico della nave, ma non è stato possibile salvarla.

Il corpo della donna verrà sbarcato oggi al porto di Savona, dove verrà effettuata l’autopsia: la Procura di Genova, infatti, ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. Secondo le prime indiscrezioni a bordo della nave sarebbe circolato nei giorni precedenti un virus intestinale che avrebbe attaccato altre persone. Da quanto si apprende, per questi motivi il personale aveva aumentato le misure di sicurezza intorno ai buffet e nelle aree comuni oltre che il livello di sanificazione.

A comunicare il decesso ai famigliari della vittima i carabinieri di Rapallo. La procura di Genova, con tutta probabilità, affiderà alla Capitaneria di porto le verifiche sulla nave da crociera.