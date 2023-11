Donati oltre 7.000 euro alla Band degli Orsi grazie agli ecocompattatori di Amiu

Genova. È stato consegnato questa mattina, in piazza Paolo da Novi alla Foce, l’assegno per un importo di 7.200 euro a Pierluigi Bruschettini, presidente della “Band degli Orsi”, la storica associazione che da anni accoglie i bambini curati nell’ospedale Gaslini e i loro familiari all’interno delle strutture e si occupa di assistenza e animazione per i piccoli ricoverati.

I fondi sono stati raccolti attraverso il conferimento di cartoni per bevande e alimenti all’interno degli appositi ecocompattatori di Amiu. All’evento hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Matteo Campora, Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova, Roberto Di Molfetta, vice direttore Comieco, e anche alcuni tra i più virtuosi cittadini-conferitori che hanno aderito a questa iniziativa.

Comieco infatti, per ogni cartone per bevande e alimenti conferito all’interno degli ecocompattatori, ha corrisposto 10 centesimi all’associazione “La Band degli Orsi” per attività benefiche rivolte alle famiglie dei bambini curati dall’ospedale pediatrico: “Da marzo a settembre, la raccolta dei cartoni per bevande attraverso la rete delle 16 ecostazioni di Genova è aumentata quasi del 40% e i cittadini che le hanno utilizzate del 24%” – ha detto Di Molfetta – Un risultato importante che testimonia come le buone pratiche siano portatrici di buone azioni per la donazione che ne è conseguita alla Band degli Orsi in questo caso ma anche per l’ambiente. Un’opportunità che i genovesi hanno saputo cogliere con impegno e costanza: complessivamente in 1 anno stati recuperati e avviati a riciclo circa 100.000 cartoni per bevande che, vale la pena ricordarlo, a Genova vanno conferiti con carta e cartone».

La raccolta fondi è iniziata lo scorso marzo e prorogata fino al mese di settembre: un incentivo per i cittadini a comportamenti virtuosi in cui al riciclo dei piccoli imballaggi con la raccolta punti legata al progetto rcocompattatori fosse associato un gesto di solidarietà: “Una grande vittoria di squadra a beneficio di un’associazione benemerita della nostra città – ha detto Campora – PlasTiPremia e PremiaPak fanno bene a tutti: all’ambiente, alle tasche dei contribuenti e soprattutto a chi, come i bimbi ricoverati al Gaslini e i loro familiari, vive un momento difficile, dimostrando ancora una volta il grande cuore di Genova e dei genovesi”.

“Negli anni ’90 un gruppetto di ‘gasliniani’, orgogliosi di esserlo, iniziò a stupire giovani eroi e loro familiari in evidente difficoltà, come tutt’oggi, nell’affrontare ansia e torpore: abbiamo rapidamente capito che era possibile affiancarli e contrastare il loro smarrimento – ha spiegato Pierluigi Bruschettini – da allora siamo costantemente studiando strategie per essere più efficaci ed in realtà non abbiamo ancora potuto definire protocolli; sarà molto difficile ed anche i più esperti fra noi non hanno mai la certezza di un corretto approccio e di un linguaggio opportuno”.

Conclude il presidente Amiu, Giovanni Battista Raggi: “Oggi, consegnando questo assegno a La Band degli Orsi, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Grazie all’iniziativa “Premiapak” i cittadini con il loro impegno, non solo hanno fatto del bene ai bambini curati nell’Ospedale Gaslini e alle loro famiglie, ma è stato raggiunto l’obiettivo che ci aspettavamo: incrementare la raccolta differenziata favorendo il più possibile il riuso e il recupero dei materiali e, non ultimo, un abbattimento importante dei rifiuti abbandonati nell’ambiente”.

Nell’ambito dei due progetti, conferendo gli imballaggi i cittadini possono ottenere premi come sconti nei negozi di vicinato o al supermercato o ancora altri incentivi legati a mobilità sostenibile, cultura, sport e salute. Per ogni imballaggio inserito nell’Ecocompattatore si ottiene 1 punto. Tutte le macchine sono video sorvegliate, non emettono né contengono denaro e sono attive tutti i giorni tranne la domenica e i festivi. Il progetto, partito circa 3 anni fa, è nato con la collaborazione di Amiu Genova e dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Genova, Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica), ILC (Istituto Ligure per il Consumo), Comieco (Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) e Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) e la partecipazione della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova.