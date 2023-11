Domenica a Pra’ il 13° Trofeo dei Presidenti firmato USS “Dario Gonzatti”

Genova. L’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” ospiterà la 13° edizione del Trofeo dei Presidenti. La gara si terrà domenica prossima nella piscina “I Delfini” di Prà, è prevista la partecipazione di oltre 200 atleti e 11 società provenienti da Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, insieme a una rappresentativa dalla Svizzera.

La manifestazione avrà inizio alle ore 15 e le gare in programma sono 50 e 100 pinne (per tutte le categorie), 50 e 100 monopinna (per tutte le categorie) e le staffette 4×50 pinne e monopinna miste (2 maschi e 2 femmine).

Ci sarà anche la possibilità di effettuare delle prove tempo per gare fuori programma; in particolare, 4 dei ragazzi dell’USS “Dario Gonzatti” si misureranno con la 4×50 endurance, specialità dell’apnea.

Sarà presente anche Giuseppe Fusto, vicecampione mondiale nella 8×50 endurance, bronzo mondiale nella 4×50 endurance e primatista italiano in entrambe le distanze.

“Siamo orgogliosi e felici di poter organizzare questa manifestazione e della partecipazione così qualificata e numerosa – afferma Eugenio Trestin, presidente dell’USS “Dario Gonzatti” – In un anno speciale, quello del nostro 75° compleanno, i nostri atleti ci hanno regalato soddisfazioni incredibili: li vedremo gareggiare in questa gara che ormai è diventata un nostro fiore all’occhiello”.