Lunedì 85 bambini liguri partono da Genova per incontrare Papa Francesco

Genova. Domani, lunedì 6 novembre da Genova Piazza Principe partiranno 85 bambini per incontrare Papa Francesco a Roma, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione di I bambini incontrano il Papa.

Alle ore 7.05 il Frecciabianca straordinario partirà dalla stazione del capoluogo ligure con a bordo 85 bambini provenienti da vari istituti comprensivi della Regione.

Il Gruppo Fs, attraverso Trenitalia e Busitalia – società del proprio polo passeggeri – è il vettore principale dell’evento: ha messo a disposizione 8 treni straordinari (con circa 4mila bambini) e 30 autobus speciali (con 1.450 bambini) per accompagnare i giovanissimi protagonisti della giornata verso l’incontro con il Santo Padre.

“La giornata sarà un’onda di pace, un sorriso di pace. Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento – ma anche un’opportunità per tutti gli adulti di crescere, di riscoprire l’importanza della purezza, dell’innocenza e dell’amore che solo i più piccoli possono portare nel mondo. Sarà un appuntamento dedicato a nutrire la speranza e a costruire un futuro migliore per tutti noi attraverso l’ispirazione che i bambini possono offrire”.

Durante l’evento, dove si esibiranno sul palco il Piccolo Coro dell’Antoniano e il cantante Mr. Rain, dieci bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.

L’incontro è organizzato in sinergia con il dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo Fs Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.