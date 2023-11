Detenuti sui tetti per rimuovere nuova video sorveglianza. la Uilpa: “Ministro deve intervenire”

Genova. Nella giornata di ieri un detenuto di origine marocchina classe 97 con il fine pena nel 2030 è salito sul tetto dei passeggi presso il carcere di Sanremo ed ha praticamente strappato l’intero apparato di videosorveglianza, installato da poco e con un costo elevato, un sistema innovativo che sarebbe entrato in funzione entro fine settimana prossima. Nello stesso momento anche nel Carcere di Genova Marassi due detenuti in seconda sezione di origini magrebine , sono saliti per protesta sul tetto passegg.

Lo riferisce Fabio Pagani, Segretario Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria. “Siamo alle prese con gli ennesimi gesti di protesta estrema di detenuti ristretti nelle nostre prigioni che, da un lato è indice del disagio in cui versa l’utenza, specie quella affetta da patologie psichiatriche e che rimane pressoché abbandonata a se stessa, dall’altro conclama la vulnerabilità del sistema penitenziario le cui sorti si reggono per quel che è possibile esclusivamente sul diuturno sacrificio degli operatori, primi fra tutti quelli del Corpo di Polizia penitenziaria in sottorganico di 18mila unità”, commenta il Segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria”.

“A Marassi i due detenuti sono stati convinti dalla Polizia penitenziaria a rientrare in cella dopo circa due ore di trattativa, a Sanremo, invece il detenuto è rientrato alle 19 circa, dopo 5 ore di trattativa, chiamati anche i Vigili del Fuoco, ma non è stato necessario il loro intervento. Evidenziamo che non sempre va così e che, anche per un semplice dato statistico, non potrà sempre essere così. Per questo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, farebbe bene a interessarsi compiutamente alle questioni carcerarie al di là degli aneddoti che ama raccontare, i quali probabilmente non a caso ricordano soprattutto momenti di torpore, e, unitamente a tutto il Governo Meloni, dovrebbe prendere compiutamente atto della strisciante emergenza penitenziaria varando un decreto legge per metterle in sicurezza, cominciando dal rafforzamento della Polizia penitenziaria. Un sovraffollamento enorme a Sanremo 290 detenuti a Marassi 700, nell’intero territorio Nazionale quasi vicini alla quota 70 mila detenuti” conclude Pagani.