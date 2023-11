Depositi chimici e parco merci, “chiamata alle armi” a ovest della Lanterna: doppia protesta e un grande corteo

Genova. “Chiamata alle armi” delle associazioni per cittadini e comitati a ovest della Lanterna in vista di un’unica grande manifestazione con corteo di protesta contro il progetto di trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena e la riattivazione della linea merci del Campasso.

L’appuntamento, rilanciato dalle Officine Sampierdarenesi “Gianfranco Angusti”, è per sabato 18 novembre. Alle 10 ai Giardini Pavanello di via Reti si riunirà una parte di manifestanti, stessa cosa in piazzetta delle Penne Nere a Certosa e in piazza Pallavicini. Poi i vari cortei partiranno, alle 10:30, alla volta della Radura della Memoria, sotto il ponte San Giorgio, per ritrovarsi tutti insieme.

Alla manifestazione aderiscono la Rete Genovese dei Comitati, le associazioni, i circoli e i consigli pastorali di Sampierdarena, Campasso, Certosa, Rivarolo, Fegino e Tratta: “Treni e merci pericolose tra le case, svalutazione delle case, inquinamento acustico e ambientale, negozi a rischio chiusura e quartiere invivibili – elencano delle Officine – alla manifestazione partecipa la cittadinanza preoccupate per il proprio futuro e il proprio territorio, per continuare a chiedere una soluzione alternativa ai progetti e perché sicurezza, salute e vivibilità siano garantiti”.