Delibera approvata dall’assessora con un “like” su whatsapp, bagarre al voto in consiglio comunale

Genova. Il voto su una variazione di bilancio in consiglio comunale oggi pomeriggio ha aperto un piccolo “vaso di Pandora” sul tema delle modalità con cui, in giunta, vengono approvate le delibere. E’ stato Filippo Bruzzone, della Lista rossoverde, a sottolineare come nel documento che accompagnava la delibera fosse specificato che l’assessora al Commercio Paola Bordilli, non presente alla riunione, aveva espresso “un segnale di assenso” sulla delibera tramite un servizio di messaggistica on line. Tradotto: la delibera è stata approvata (anche) per mezzo del più classico dei “pollicioni” via whatsapp.

Non appena il dettaglio è emerso la temperatura dell’aula si è immediatamente alzata, tanto che il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha interrotto la sessione per alcuni minuti. Anche perché i chiarimenti sulla curiosa modalità di voto da remoto chiesti alla segretaria generale Concetta Orlando non hanno soddisfatto i consiglieri di minoranza.

Tempo, per la riunione fra capigruppo, di affrontare la questione a viso aperto e la seduta è ripresa. Nel merito la delibera è poi passata con il voto della maggioranza. Alcuni consiglieri di minoranza come Filippo Bruzzone appunto e Cristina Lodi (Misto) hanno scelto di astenersi. Bruzzone ha ricordato che gli assessori prendono uno stipendio di “4000 euro al mese” e non è “rispettoso nei confronti di chi non arriva a guadagnarne mille, votare via sms le delibere”.

C’è chi non ha mancato di ironizzare: “pensavo di inviarvi la mia dichiarazione di voto via messaggino”, ha detto Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione). Il Pd ha votato contro la delibera: “La forma è sostanza” ha dichiarato Simone D’Angelo e non accettiamo un documento votato contro il regolamento comunale. Fabio Ceraudo (M5s) ha parlato di “metodologia imbarazzante”.

Il presidente Cassibba in aula ha sottolineato come l’approvazione da parte della giunta della delibera di variazione di bilancio non avesse bisogno dell’assenso né della presenza dell’assessora Bordilli, visto che il quorum era già stato raggiunto.

Ma che qualche mal di pancia relativo alla pratica eccezionale – sempre che non sia una consuetudine – c’è stato anche nei banchi della maggioranza, se persino Federico Bertorello (Lega, stesso partito dell’assessora Bordilli) ha voluto puntualizzare “votiamo la delibera nel merito, ma sia chiaro, non è stata la capigruppo di oggi a concordare se quella delibera sia legittima o meno, semplicemente ne abbiamo preso atto”.