Danza sportiva paralimpica, Italia campione del mondo: il titolo conquistato a Genova

Genova. Il mondiale di Para Dance di Genova si tinge d’azzurro. Laura Del Sere e Andrea Barberis hanno conquistato il titolo di campioni del mondo di danza sportiva paralimpica nella specialità Danze Standard Combi (un atleta paralimpico e un atleta normodotato).

Entusiasmo alle stelle allo Stadium della Fiumara di Genova per la conquista della medaglia d’oro da parte del duo italiano. Prestazione perfetta e titolo iridato per Del Sere e Barberis che portano la maglia azzurra sul tetto del mondo ai campionati che vedono partecipare i migliori 200 atleti della specialità.

A organizzare il Para Dance Sport World Championship 2023 di Genova il comitato World Dance Liguria insieme alla Federazione italiana danza sportiva (Fids), il Comitato Paralimpico Italiano della Liguria (Cip Liguria) e la World Para Dance Sport con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Regione Liguria ente promotore e con il patrocinio del Comune di Genova.

“È un evento importantissimo e molto atteso, il primo dopo il Covid, tutto gli atleti non vedevano l’ora di essere qui dopo 4 anni”, spiega Massimo Dighe, vicedirettore del World Para Sports in riferimento al Campionato del mondo di danza sportiva paralimpica in corso a Genova.

“È un evento top con una organizzazione perfetta, la migliore possibile. Tutti hanno fatto un grande lavoro. La danza paralimpica sta crescendo molto, ci sono sempre più atleti provenienti da ogni parte del mondo come dimostra la manifestazione di Genova. L’obiettivo per il futuro è far entrare la danza sportiva paralimpica nel grande palco delle paralimpiadi. Si sta lavorando per questo, bisogna continuare a crescere”.

Il campionato del mondo è tornato in Italia dopo diversi anni di assenza. Risultato di un movimento che ha voluto fortemente ospitare la manifestazione. “L’organizzazione ha fatto tutto al meglio. Genova è una delle città più belle – racconta ancora il vicedirettore degli sport mondiali paralimpici -. Adoro il mare e il suo cibo. Una città che unisce tanti aspetti in un unico luogo. Qui c’è sempre qualcosa da fare”.

Oggi, domenica 26 novembre, ultima giornata di gare con i round del Duo Freestyle e del Combi Freestyle. Dalle 14 protagonisti gli atleti della Combi Latino Americane. Dalle 16 le ultime finali con le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo da assegnare. Poi dalle 16,40 la cerimonia di premiazione che precede quella di conclusione della manifestazione.