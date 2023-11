Danni e feriti per la mareggiata, lo sfogo dei soccorritori contro gli imprudenti: “Anche noi a fine turno vorremmo tornare a casa”

Genova. Tre feriti, di cui uno in gravi condizioni e in tanti ieri allontanati dalle situazioni pericolose in cui si erano messi con la mareggiata che ha portato via ristoranti e spazzato passeggiate e piazzette.

E’ andata anche bene, tutto sommato, guardando le tante immagini di persone a pochi passi dalle onde per un video o un selfie con lo sfondo di una mareggiata storica. Ma, è bene ricordarlo, a rischiare non sono solo gli imprudenti: chi per lavoro va a soccorrerli rischia a sua volta.

E i vigili del fuoco genovesi ieri sera in un post lo hanno voluto ricordare forte e chiaro mostrando quattro immagini iconiche della giornata e delle persone che si sono messe a rischio tra cui il soccorso all’uomo travolto sugli scogli di Punta Vagno: “Persona in gravi condizioni all’ospedale e gli stessi soccorritori colpiti più volte da onde rischiando loro stessi. Il nostro lavoro – ricordano i pompieri genovesi – consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l’ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni”.