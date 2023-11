Dal San Giovese al Vermentino, al Mog arriva “Vitigni in cammino”: quattro giorni di degustazioni

Genova. Quattro giorni dedicati al vino e alle radici della viticoltura italiana ed europea attraverso un festival che passa in rassegna cinque grandi vitigni: Sangiovese, Granaccia, Pinot nero, Nebbiolo e Vermentino. Al Mog – Mercato Orientale di Genova, da giovedì 16 a domenica 19 novembre, sarà possibile scoprirli e degustarli nelle diverse espressioni territoriali, sorseggiando la Granaccia ligure e la Grenache francese, il Pinot nero della Borgogna, dell’Oregon e quello dell’Alto Adige, il Vermentino ligure e quello toscano o francese, il Nebbiolo di Barbaresco e quello di Gattinara, il Sangiovese della Toscana come quello della Romagna.

Innovativa anche la formula: ogni giorno si potranno assaggiare ai dispenser Wine Emotion nella Vineria del Mog 9 etichette (compreso uno spumante) per ciascun vitigno, per un totale di 45 vini fruibili in autonomia grazie alla card ricaricabile secondo il taglio preferito. Varie anche le modalità di assaggio: da 25 o 50 centilitri, o un classico bicchiere da 125 cl, ma c’è anche la possibilità di acquistare le bottiglie intere, da bere al tavolo oppure portare via. La degustazione libera è affiancata dalla possibilità di godersi quella guidata: 5 appuntamenti condotti da giornalisti, esperti e sommelier nell’arco della tre giorni in cui sarà possibile degustare quattro diversi vini.

A chiudere la manifestazione, domenica alle 20, il concerto di musica dal vivo “BaRock – dal Barocco al Rock” con le Alter Echo quartetto di musiciste che vanta collaborazione con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Raphael Gualazzi, Francesco Baccini e la PFM.

Il programma delle visite guidate: (tutti gli assaggi si terranno nella Sala Superba, al primo piano)