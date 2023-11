Dal porto di Genova transita il progetto del più grande parco eolico off-shore al mondo

Genova. Il più grande parco eolico off-shore del mondo, situato al largo di Fecamp, nel nord della Francia, verrà costruito impiegando parti dell’impianto di perforazione che in questi giorni sono all’imbarco su una nave general cargo presso la banchina di Ponte Somalia di Terminal San Giorgio di Genova. E la logistica terrestre dell’operazione è seguita dalla casa di spedizioni genovese Express Trailers.

La nave, una volta lasciata Genova, raggiungerà i porti di Blyth in Gran Bretagna e Schiedam in Olanda, che rappresentano a loro volta i due principali hub costieri per le attività legate alla manutenzione, sviluppo ed utilizzo di impianti energetici off-shore.

Record anche in termini di produzione energetica per questo maxi impianto che, una volta a regime, sarà in grado di coprire l’equivalente del consumo energetico domestico di circa 770.000 persone, pari al 60% della popolazione della Senna Marittima.

“Il completamento di questo importante imbarco ci consente di dare un contributo al mondo off-shore e rappresenta una concreta speranza per un futuro low-carbon-emission. Visione che si combina alla perfezione con la politica aziendale green che da anni Terminal San Giorgio porta avanti con determinazione”, commenta Maurizio Anselmo, amministratore delegato del Terminal San Giorgio-