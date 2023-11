Dagli Uffizi alla basilica dell’Annunziata: le opere di Lorenzo Puglisi in mostra a Genova

Genova. La basilica della Santissima Annunziata del Vastato, in piazza della Nunziata, ospiterà a partire dalle 11 di giovedì 9 novembre due importanti opere dell’artista Lorenzo Puglisi.

L’esposizione, intitolata “Puglisi per Genova” è un’omaggio alla città da parte di Etra, nuovo ristorante e galleria d’arte, in collaborazione con il Comune di Genova ed è curata da Willy Montini. L’allestimento delle opere è stato concepito per creare una connessione con l’architettura e le opere della basilica, dando vita a un dialogo tra arte contemporanea e arte antica, e si inserisce come tappa fondamentale del viaggio che l’artista sta compiendo per far dialogare la propria arte con i capolavori dei maestri del passato.

Il percorso di Puglisi è iniziato nel 2019 con l’installazione dell’opera “Il Grande Sacrificio” accanto all’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci: Puglisi è stato l’unico artista al mondo a poter sistemare la propria opera in relazione all’affresco vinciano, all’interno della Sagrestia del Bramante, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Nel 2021 si realizza un’altra importante tappa, questa volta a Firenze, con la mostra “Davanti a Michelangelo“, dove l’opera “Crocifissione” è stata accolta al fianco del Crocifisso di Santo Spirito di Michelangelo Buonarroti. “Crocifissione” verrà poi presentata l’anno successivo alla 59esima biennale di Venezia. Nello stesso periodo, evento eccezionale, un autoritratto di Puglisi viene accettato nella celebre collezione degli autoritratti della galleria degli Uffizi.

Oggi questo dialogo viene proposto a Genova, grazie al lavoro e alla volontà di BF Gallery di Alessandro Ferrada e Iacopo Briano, promotori dell’esperienza Etra, in collaborazione con il Comune di Genova. Fino al 18 dicembre le opere “Crocifissione” e “Il Grande Sacrificio” saranno esposte all’interno della Basilica della Santissima Annunziata del Vastato: l’opera “Crocifissione” sarà collocata in maniera prospettica rispetto all’altare, in modo che i visitatori possano goderne direttamente dall’ingresso. Attraversando la navata e voltandosi si potrà invece osservare l’opera “Il Grande Sacrificio” in dialogo con l’Ultima Cena di Giulio Cesare Procaccini, patrimonio della città di Genova.

Altre opere di Puglisi saranno esposte nelle sale di Etra, regno dello chef Davide Cannavino, e accompagneranno gli ospiti del nuovo ristorante situato al civico 4 di piazza de Ferrari, nel Palazzo Doria-De Fornari. Un progetto, quello di Etra, non classificabile né come tradizionale ristorante né come una classica galleria d’arte, che supera l’idea di uno chef che cucina all’interno di una galleria d’arte o di un semplice ristorante con opere di importanti artisti esposte nelle sale. L’obiettivo è infatti offrire un’esperienza innovativa a un pubblico in cerca di bellezza, creando un “sinestesia sensoriale” in cui l’arte culinaria si unisce alla contemplazione delle opere esposte.