Da Millesimo al nuovo talent show di Real Time: la nuova sfida di Andrea, il parrucchiere che donò il 40% degli incassi al Gaslini

Millesimo. Lo scorso luglio si era distinto insieme al collega Christian per aver devoluto il 40% degli incassi all’ospedale Gaslini di Genova. Oggi Andrea, parrucchiere 22enne di Millesimo, è pronto ad affrontare una nuova sfida.

L’occasione sarà il nuovissimo talent show che andrà in onda su Real Time il 21 novembre prossimo: Andrea, infatti, sarà uno dei concorrenti dell’Hair Style The Talent Show.

Nella giornata di ieri, venerdì 10 novembre, sulla pagina ufficiale del programma è stato pubblicato un post di presentazione del giovane imprenditore valbormidese: “La passione nata per gioco è diventata la professione di Andrea. Inizia gli studi da parrucchiere all’età di 12 anni perché era l’unico corso di formazione che poteva permettersi all’epoca. Gradualmente, attraverso degli stage, si inserisce in un salone da cui, purtroppo, viene licenziato a causa della pandemia”.

“Tuttavia – prosegue il post -, ne esce rafforzato e decide di aprire un salone tutto suo in cui crea un’atmosfera a sua immagine. Dato il nutrito stuolo di clienti di tutte le età, il suo più grande desiderio è quello di espandere la sua attività e aprire altri saloni in diverse città. È fortemente legato alla madre, che lo ha sempre sostenuto in tutto. Infatti, il giorno dell’inaugurazione del suo salone, ha avuto un gesto gentile nei suoi confronti nel consentirle di scoprire l’insegna con il nome del salone, per renderla felice e farla sentire orgogliosa di lui”.

Andrea, insieme all’amico e collega Christian, ha aperto un salone da parrucchiere a Millesimo (DecuTop Hairstylist) un anno e mezzo fa. La decisione di devolvere il 40% del loro incasso all’istituto Giannina Gaslini era stata definita dall’ospedale genovese, che aveva ringraziato pubblicamente i due imprenditori attraverso un messaggio sulla pagina facebook ufficiale del nosocomio, “una scelta coraggiosa, un gesto meraviglioso e pieno di attenzione per i piccoli pazienti”.