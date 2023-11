Cyber sicurezza, protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Autorità portuale

Genova. Nel 2022 sono stati gestiti, a livello nazionale oltre 13.000 attacchi informatici significativi nei confronti di servizi informatici e infrastrutture critiche, con un aumento del 138%; Sono cresciuto del 45% gli attacchi Ransomware gravi, circa 370; sono stati diramati oltre 113.000 allert a potenziali obiettivi.

Una situazione che ha visto la Liguria in prima linea con alcuni attacchi significativi: a maggio 2022 ad aeroporto di Genova, a Giugno ad Autorità Portuale e al Terminal Sech, a Luglio a Regione Liguria, al servizio Prenota SaluteL bisogna partire da questi numeri, con sono quelli della “guerra ibrida” che si sta combattendo in rete, per capire l’importanza del protocollo di intesa tra la Polizia di Stato e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici.

La convenzione, che rafforza il sistema di prevenzione e sicurezza tramite la condivisione di procedure di intervento ed informazioni, prevede anche momenti formativi per limitare il rischio che deriva dal fattore umano e che, solo nel 2022, ha registrato circa 18 mila casi di “phishing” con il furto di identità digitali e codici di accesso bancari.

«Considerata la situazione geo politica mondiale in questo momento storico è aumentato il cyber risk – spiega il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Liguria, Alessandro Carmeli – e quindi è necessario mettere in sicurezza le infrastrutture digitali. Noi metteremo a disposizione il nostro know how con uno scambio di informazioni, di procedure per mitigare eventuali attacchi e, soprattutto, la formazione del personale, che diminuisce il rischio di attacco».

Avvalendosi di personale altamente qualificato e specializzato, e di tecnologie all’avanguardia, quindi, la Polizia Postale di Genova impegna l’esperienza maturata nei settori del contrasto al cyber terrorismo e al cyber crime a tutela di una delle principali infrastrutture informatiche regionali, al fine di prevenire, ed eventualmente mitigare, attacchi informatici ai danni dei Porti di Genova, Prà, Savona e Vado.

«Siamo sempre abituati a parlare di infrastrutture materiali – aggiunge il Commissario Straordinario di Autorità di Sistema Portuale, Paolo Piacenza – ma abbiamo importanti investimenti anche nella gestione di quelle immateriali. La gestione del dato è sicuramente una tematica molto imprtante che deve essere sviluppata, ma anche monitorata e protetta da eventuali attacchi. Per noi è importante poter mettere a sistema la collaborazione con la Polizia di Stato che metterà al sicuro la gestione dei dati, che sempre più sono centrali».

La firma della convenzione è stata anche occasione di un confronto sui temi della cyber security al quale hanno partecipato anche la Presidente di START 4.0 Paola Girdinio, l’Amministratore Unico di Liguria Digitale Enrico Castanini, il Direttore del Nucleo Operativo di Sicurezza Cibernetica Roberto Surlinelli, e il Direttore Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale Rossana Varna.