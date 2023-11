Cus Genova Rugby, Davide Pulimeno all’Europe Men’s Trophy con la Svizzera

Genova. Non solo azzurro in casa CUS Genova Rugby. Nella rosa degli Universitari è presente un giocatore, arrivato in estate dal Napoli Rugby, che è stato recentemente convocato dalla selezione nazionale della Svizzera. Trattasi di Davide Pulimeno, giunto a Genova dalla Campania per disputare la Serie B.

Nato in Svizzera, a Baden per la precisione, Pulimeno ha firmato in estate con il CUS Genova Rugby per investire anche nella sua futura carriera lavorativa studiando Podologia a Genova. Di papà svizzero, in questi anni ha partecipato più volte a raduni e allenamenti con la selezione elvetica. Tante esperienze importanti e arricchenti, come per esempio quella vicino a Lione, ospiti di una squadra di Top 14 in Francia.

Recentemente la nuova chiamata, convocato con la Svizzera per la sfida contro la Svezia di Europe Men’s Trophy. Un momento importante per Pulimeno, reduce da alcuni anni travagliati dal punto di vista degli infortuni, dai quali si sta riprendendo completamente solo negli ultimi mesi.

“Per me è stata un’emozione stupenda – racconta l’ala biancorossa – sono molto legato alla Svizzera andando a trovare mio padre ogni anno. Sto cercando di imparare un po’ il francese, questa esperienza mi ha dato la possibilità di misurarmi con giocatori che giocano ad altissimo livello in Europa”. Un ruolo, il suo, in cui c’è molta competizione in Nazionale, con atleti che giocano in categorie competitive come la Terza Divisione francese. “Anche se solo per sei minuti – afferma Pulimeno – per me è stata un’emozione importante scendere in campo”.

Il giocatore, come si diceva, è sulla via del recupero completo: “Ora sto finendo di recuperare fisicamente – ammette – ma nei prossimi mesi mi piacerebbe essere preso nuovamente in considerazione dallo staff tecnico”.

La selezione elvetica a marzo affronterà Croazia, Ucraina e Repubblica Ceca, a caccia di punti per la qualificazione al Rugby Europe International Championship, seconda competizione europea per Nazioni dopo il Sei Nazioni, in cui saranno presenti Georgia e Portogallo tra le altre. Ma non solo rugby a 15. “Prossimamente dovrei partecipare a raduni e allenamenti di rugby sevens – dice in chiusura – lì credo di poter esprimere al meglio il mio potenziale”.