Crollo pavimento asilo, Anief Liguria: “Serve urgente manutenzione”

Chiavari. L’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori interviene sul crollo del pavimento dell’asilo di Chiavari denunciando che su 61 crolli di edifici ben 3 si sono registrati in Liguria, secondo quanto denunciato da Cittadinanzattiva, che il 23 settembre ha presentato il XXI Rapporto sulla sicurezza scolastica.

Edifici vetusti e assenza o carenza di manutenzione tra le cause dei crolli: oggi più che mai, secondo Anief, bisogna rendicontare sull’andamento dei lavori previsti con il piano di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Bisogna rendere le scuole non solo innovative e inclusive – dice Maria Guarino, presidente Anief Liguria – ma soprattutto luoghi sicuri con interventi di messa in sicurezza preventiva, non attuati a seguito di eventi che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. È bene che siano maggiormente informate e coinvolte le scuole, le famiglie e le comunità locali sull’andamento degli interventi del Pnrr e che si provveda con urgenza ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli Enti locali proprietari degli edifici per prevenire episodi di crolli che non rendono sicuri i luoghi frequentati da studenti e personale scolastico”.