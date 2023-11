Crollo del muraglione a Castelletto, si lavora ad oltranza per la messa in sicurezza: recuperate le vetture precipitate col fango

Genova. Per il terzo giorno consecutivo i vigili del fuoco di Genova hanno operato per tutto il giorno sulla grossa frana che venerdì scorso ha interessato il parcheggio di un palazzo tra via Cabrini e via Acquarone a Castelletto. Dopo l’individuazione della fuga di gas, che nella giornata di ieri aveva tenuto occupati i soccorritori, oggi i pompieri hanno operato per recuperare le due vetture e la moto rimaste travolte dal crollo.

Un’operazione particolarmente complicata dal fatto che il terreno del piazzale rimasto – al momento -al suo posto, è di fatto in condizioni ancora considerate instabili e quindi è impossibile operare con mezzi di dimensioni adeguate al compito. Le squadre dei vigili del fuoco hanno prima rimosso il lungo pezzo di ringhiera e cemento rimasto ancorato al terreno, per poi raggiungere le carcasse, ancora incombenti sui giardini sottostanti. Le operazioni andranno avanti ad oltranza.

Nel frattempo restano incerte le tempistiche per il rientro nelle case, ma è altamente probabile che il tempo necessario per la messa in sicurezza sia molto lungo: l’area colpita dallo smottamento è proprietà privata, il che significa che la gestione dell’intera emergenza dovrà essere gestita dai titolari del terreno su cui sorge il parcheggio e dai proprietari dei palazzi e degli appartamenti interessati (o in alternativa, dagli amministratori).

Molti altri residenti dei tre palazzi di via Acquarone, pur non essendo direttamente interessati dalla frana, hanno preferito dormire fuori la notte scorsa, preoccupati per ulteriori cedimenti, e anche per l’assenza di riscaldamenti, visto che la fornitura del gas è stata interrotta per precauzione. I residenti storici hanno inoltre riferito che qualche decina di anni fa, dove ora c’è il parcheggio, c’erano alberi. Che sono stati abbattuti per realizzare, appunto, posteggi condominiali – meno di una decina – da mettere a disposizione dei proprietari degli appartamenti del palazzo soprastante.

La costruzione del parcheggio potrebbe avere indebolito il muraglione? E ancora, la pavimentazione era stata eseguita a regola d’arte? Quanto hanno effettivamente influito le piogge delle ultime settimane sul collasso del muraglione? A queste e a molte altre domande dovranno rispondere i periti. La procura ha già disposto un nuovo sopralluogo con documentazione fotografica, e non appena riceverà gli atti sarà aperto un fascicolo per crollo colposo. Nel frattempo il Comune ha già emesso le ordinanze di sgombero degli appartamenti interessati dalla frana.