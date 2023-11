Crolla pavimento dell’asilo: voragine di 2 metri e 75 bambini evacuati

Chiavari. Momenti di paura questa mattina alla scuola dell’infanzia ‘Della Torre’ di Chiavari, dove all’improvviso una porzione del pavimento del corridoio ha ceduto sotto il peso di se stessa, creando una voragine largo almeno due metri di diametro.

Per fortuna al momento del crollo, tutti i bambini si trovavano nelle loro aule insieme agli insegnanti, e quindi non si registrano feriti. Immediato l’allarme: sul posto vigili del fuoco e polizia locale. I 75 bambini sono stati fatti evacuare dalla struttura in sicurezza.

Nelle prossime ore saranno condotte le verifiche del caso da parte di una squadra di tecnici specializzata. L’intera struttura sarà sottoposta a una serie di controlli per stabilire eventuali criticità. Il sindaco di Chiavari Messuti è giunto sul posto: “Sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco – ha dichiarato – Come comune forniremo il nostro supporto per trovare una soluzione temporanea ed individuare spazi per i 75 bambini della struttura gestita da un’associazione privata”.