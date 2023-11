Crack Aspera, il gip: “Amirfeiz l’ha progressivamente svuotata per arricchimento personale”

Genova. “Una spregiudicata attività di distrazione patrimoniale e anche di dissipazione posta in essere soprattutto in danno di Aspera Spa e, quindi, dei suoi creditori”, attività nella quale il “dominus incontrastato” era senza dubbio Alex Amirfeiz, architetto di 51 anni, finito agli arresti domiciliari per il crack finanziario da 22 milioni di euro che ha affondato la società di restauro conservativo Aspera (che nel 2014 aveva raggiunto il suo apice con il restauro del Colosseo e molte importanti commesse in giro per l’Italia) e che ha travolto – sostengono gli investigatori della guardia di finanza coordinati dal pm Patrizia Petruzziello e dall’aggiunto Francesco Pinto – tutte le altre società del perimetro. Si tratte in dettaglio della Aspera group, in pratica la società finanziaria della Aspera . (proprietà al 100% di Amirfeiz e cassaforte della Aspera ), e poi delle società Anchor, Ambra, Antra e Allegra.

Per il gip Matteo Buffoni, che ha accolto buona parte dell’impianto accusatorio, se Amirfeiz “era indubbiamente il dominus incontrastato ed è quindi da individuare quale principale responsabile del crack finanziario, non può sottacersi che gli altri consiglieri di amministrazione, i sindaci e il revisore lo hanno incessantemente supportato nella progressiva e pluriennale opera di spoliazione del patrimonio della società”. Si tratta di Gianluca Accomazzo, Paolo Grasso, Carlo Moriani (tutti e tre commercialisti e consiglieri di amministrazione di Aspera), dei membri del collegio sindacale Luca Verdino, Carlotta Testino, Roberto Benedetti, Riccardo Costa e del revisore dei conti Carlo Laganà, tutti colpiti da misure interdittive.

Le accuse sono quelle di bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione, false comunicazioni sociali, bancarotta impropria da false comunicazioni e auto riciclaggio. L’indagine si è focalizzata sull’approfondimento dei contenuti della relazione prodotta dal curatore fallimentare. Il fallimento della Aspera, attiva nella progettazione e nella realizzazione di edifici civili e industriali e nel recupero e nella conservazione di monumenti storici, è stato ufficialmente decretato dal tribunale genovese nel 2019, e gli accertamenti hanno riguardato anche i rapporti commerciali intrattenute con le società collegate e quelle facenti capo all’amministratore unico

Gli inquirenti hanno accertato che la crisi di Aspera è iniziata nel 2015, anno in cui la società non è stata in grado di far fronte in modo regolare alle obbligazioni a causa di una progressiva diminuzione del patrimonio sociale. Avrebbe però messo a bilancio “fatti rilevanti non rispondenti al vero”, impedendo a terzi creditori di “avere la piena consapevolezza sulla reale situazione debitoria”. Dal 2014 al fallimento, dichiarato nel 2018, la società avrebbe contratto debiti per circa 18 milioni di euro, proseguendo l’attività senza provvedere alla convocazione dell’assemblea per adottare provvedimenti urgenti che “avrebbero fatto emergere il grave stato di insolvenza”.

Secondo la guardia di finanza e la procura in molti casi i passaggi di denaro tra le varie società non erano giustificati da valide ragioni economiche. Dall’analisi di bilanci e libri contabili societari sono emerse numerose operazioni oggetto di contestazione tra cui la completa svalutazione dei crediti maturati nel tempo, stralciati dall’ultimo bilancio prima del fallimento, pagamenti su conti transitori privi di giustificazione contabile, bonifici per finanziamenti infruttiferi con successiva rinuncia del credito maturato e indebita svalutazione di rimanenze.

Secondo quanto emerso dai sequestri della guardia di finanza fra l’altro gli altri amministratori della società sapevano bene cosa stata accadendo ed hanno taciuto. Nelle carte viene infatti citato un verbale del collegio sindacale di Aspera del febbraio 2019 in cui viene dato atto che era stato sentito qualche giorno prima proprio il difensore di Amirfeiz perché “L’Amministratore Delegato avrebbe mascherato lo stato di insolvenza della società al fine dell’ottenimento di un prestito obbligazionario pari ad € 250.000,00 dal Banco di Sardegna S.p.a., sede di Genova, garantito in parte da Confidi Liguria. In tale circostanza è emerso anche che L’Amministratore Delegato avrebbe ottenuto l’anticipo di identiche fatture da più Banche – si legge nel verbale – Il suddetto prestito, in via cautelativa, è stato interamente versato in un conto corrente vincolato, non disponibile da parte della società, a disposizione dell’autorità giudiziaria”. Questo verbale secondo il gip “rende l’idea non solo della disinvoltura con cui operava AMIRFEIZ, ma anche del fatto che la gravità delle sue condotte era ben nota agli altri organi societari, tanto da indurli a cautelarsi in vista del probabile intervento dell’autorità giudiziaria”.

Il gip ha disposto anche il sequestro delle disponibilità finanziarie e dei beni di Armifeiz per un totale di 3,3 milioni di euro congelati. “La disinvoltura con cui Amirfeiz ha progressivamente svuotato il patrimonio di Aspera per arricchirsi personalmente – scrive il gip Matteo Buffoni nell’ordinanza – induce a pensare che egli, nelle more del processo che verosimilmente verrà promosso per sentir accertare le sue responsabilità, non si farà scrupolo di porre in essere manovre atte a ostacolare l’apprensione delle sue giacenze bancarie; in ogni caso, visto l’elevatissimo importo da sequestrare, è da escludere che il patrimonio mobiliare dell’indagato sia capiente, quand’anche nelle more egli avesse alienato gli immobili di cui risulta proprietario”

Domani l’architetto Alex Amirfeiz, difeso dall’avvocato Giuseppe Sciacchitano, sarà interrogato dal gip.