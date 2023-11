Corteo per la liberazione della Palestina, centinaia di manifestanti nel centro di Genova

Genova. Centinaia di persone in corteo oggi pomeriggio nel centro di Genova per chiedere la liberazione della Palestina.

L’iniziativa è stata organizzata dal movimento Bds (Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni) che sostiene “il diritto dei palestinesi a resistere al regime di colonialismo di insediamento, di occupazione militare e di apartheid” e invita “i sostenitori dei diritti dei palestinesi” a “mobilitarsi in tutta Italia e di intraprendere iniziative di solidarietà concreta“.

Alla manifestazione ha aderito formalmente anche il sindacato Usb che circa due settimane fa era sceso in piazza insieme ai portuali del Calp e altre realtà per chiedere di fermare il traffico di armi verso il Medio Oriente. In quell’occasione era stata presa di mira la sede dell’azienda israeliana Zim con sede nel complesso direzionale di San Benigno.

Il corteo pro Palestina, che ha preso possesso delle vie del centro nel tardo pomeriggio, ha visto sfilare anche numerosi stranieri e rappresentanti di comunità islamiche cittadine con bandiere palestinesi, fumogeni e striscioni in italiano, arabo e inglese. “Generazione dopo generazione fino alla liberazione“, recita quello esposto in testa.