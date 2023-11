Cornigliano, torna il Villaggio di Babbo Natale: sarà ancora a Villa Bombrini

Genova. Anche quest’anno, in occasione del periodo natalizio, Cornigliano, nel municipio Medio Ponente di Genova, avrà il suo speciale mercatino. Torna, dall’8 al 23 dicembre, infatti, il Villaggio di Babbo Natale.

La formula, già sperimentata da qualche anno, prevede anche per questa stagione la locationdi Villa Bombrini. E anche quest’anno a gestire l’allestimento e l’organizzazione sarà l’associazione Fuori Scena, per cui il Comune ha affidato il servizio del valore di circa 25mila euro.

All’evento concorrono però varie realtà, a partire dalla Pro Loco Cornigliano Ligure, con il sostegno dell’assessorato alle Pro Loco e Tradizioni Cittadine del Comune di Genova, fino a Società Per Cornigliano.

L’atmosfera natalizia è creata con casette in legno e decori in stile. Oltre ai laboratori per le scuole non manca lo spazio per le associazioni. E naturalmente è presente la casa di Santa Claus dove i bambini possono lasciare le loro letterine. Ogni giorno, tra l’8 e il 23 dicembre, si svolgeranno iniziative ed eventi. Lo scorso anno il Villaggio di Babbo Natale ha raggiunto quota 9000 visitatori.