Concluso l’interrogatorio in aula di Donferri: “I lavori furono eseguiti male, il ponte doveva chiuderlo Morandi”

Genova. E’ uscito soddisfatto Michele Donferri Mitelli al termine di tre giorni intensi di interrogatorio nel processo per il crollo del ponte Morandi dove è uno dei principali imputati. I commenti li lascia però al suo avvocato Luca Sirotti: “E’ andata molto bene, abbiamo chiarito molte delle questioni utilizzate strumentalmente in questi anni”. Il riferimento è alle molte intercettazioni e registrazioni a suo carico che l’ex numero tre di Aspi è venuto a spiegare in aula ma “anche al fatto che non ha mai fatto abbassare i voti laddove erano corretti, semmai li ha fatti alzare”.

Se è chiaro che sarà il tribunale a valutare le sue dichiarazioni, è indubbio che l’ex numero tre di Aspi è l’unico degli ex vertici ad averci messo la faccia per difendersi dalle accuse anche se oggi, davanti al controesame della Procura (controesame contestato dai suoi legali perché nessun altro a parte il collegio gli aveva rivolto domande) ad un certo punto ha detto basta e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ma di cose ne ha dette molte in questi tre giorni, autoassolvendosi da ogni responsabilità circa la sorveglianza del viadotto, che non sarebbe spettata a lui, vale a dire alla Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio, ruolo che ha assunto a metà del 2016. A chi spettava allora la sorveglianza del ponte o meglio, come ha chiesto in modo diretto il presidente del collegio Paolo Lepri, chi aveva la responsabilità che il Polcevera non crollasse? “Anzitutto Spea, che doveva fare i controlli, poi il direttore di tronco che ha la gestione del patrimonio”. I report Donferri ribadisce di non averli mai visti: “Ne quelli né le analisi dinamiche, e neppure i risultati delle riflettometriche perché non spettava a me, ma all’ufficio diretto da Di Taddeo e nessuno di quelli che doveva vederli mi ha segnalato criticità”.

A Donferri è stato oggi chiesto di spiegare una chat con l’ex numero due di Aspi Paolo Berti, una conversazione del 25 giugno 2018, due mesi prima del crollo. In quella chat Berti propone di iniettare dell’aria de umidificata negli stralli del ponte Morandi. “Aria deumidificata iniettata nei cavi del Polcevera per togliere umidità” è la proposta di Berti che in quel momento si trova per un convegno sul tema negli Stati Uniti. “Da noi sono già corrosi” la risposta di Donferri.

“Ma no, non aveva senso, lui si riferiva ai nuovi cavi esterni che sarebbero stati messi con il retrofitting, non ai cavi esistenti, ma lì per l’ in quel messaggino non lo avevo capito e per questo ho risposto che i cavi del Polcevera erano già corrosi, ora invece rileggendo ne ho capito il senso”. La lettura della Procura di quella conversazione è invece che i vertici di Aspi fossero perfettamente a conoscenza che il ponte Morandi era a rischio e, visti i tempi con cui sarebbe stato realizzato il retrofitting, occorreva nel frattempo un intervento urgente per tamponare il rischio. “Ma coma di poteva fare a iniettare l’aria nei cavi precompressi ovunque? Lei lo sa fare? io no” ha replicato con un po’ di veemenza Donferri al pm Massimo Terrile e quest’ultimo non gli risparmia il commento tranchant: “Lei si rivolge a me come faceva con i suoi nelle riunioni registrate”. “Ho detto i cavi erano corrosi? Certo, al 20%, per questo facevamo il retrofitting, ma non era una situazione critica”

Ma in generale Donferri, al di là della valutazione di alcune risposte, è apparso controllato e molto preparato tanto da impedire di fatto alla Procura di essere troppo incalzante. Anche oggi gli attacchi del manager erano indirizzati contro Spea, soprattutto contro dirigenti e management. Alla domanda dell’accusa se secondo lui ci si poteva fidare delle ispezioni lui risponde: “Si, le persone che facevano le ispezioni erano preparate, era un problema di management”. Una visione, ad avviso di Donferri, condivisa da Berti e anche da Castellucci: “Lui voleva azzerare Spea dopo il crollo di febbraio e disse a Galatà (ex numero uno di Spea ndr) dicendogli: ‘O lavori e rispetti la convenzione o te ne vai a casa’.

Al termine dell’interrogatorio, su domande del collegio e del pm Terrile, Donferri ha riproposto quella che è di fatto la difesa collettiva di tutti gli imputati: “Nemmeno con uno scasso da 12 cm si sarebbe potuto vedere quell’ammasso di cavi vicino all’antenna nella pila nove, figuriamoci a occhio nudo. Si poteva vedere la ruggine dei cavi secondari, ma i cavi esterni arrugginiti non causano il crollo di un ponte”.

Il problema, secondo Donferri e secondo le difese, nacque con l’esecuzione dell’opera: il progetto era ardito e il getto della boiacca nei cavi primari in cima alle antenne era difficile e non venne eseguito bene, ma una volta richiuso il tutto andare a vedere lì dentro non era possibile. Si scoprì qualcosa per caso quando venne trovato un buco (cioè un’assenza di iniezione) nella pila 11 e lì fu fatto l’intervento degli anni Novanta con la pila 11. “Quel vespaio si è fermato perché il progetto non era eseguibile ma Morandi disse invece che era andato tutto bene. Era Morandi che, se voleva, poteva far chiudere il ponte e non ha detto niente”.

Solo su un aspetto Donferri ha deciso, su suggerimento degli avvocati, di non rispondere limitandosi a rileggere in aula quanto dichiarato, in qualità di testimone alla procura di Avellino che aveva aperto un procedimento (poi archiviato) per frode processuale contro Paolo Berti che l’11 gennaio 2019 era stato condannato a 6 anni di reclusione per la strage del pullman sul viadotto Acqualonga che provocò 40 morti.

Donferri fu intercettato nell’ambito dell’inchiesta genovese mentre mediava con Berti convincendolo a fare una “mediazione” con l’ad Castellucci perché Berti era molto arrabbiato per l’entità della condanna mentre il suo capo Castellucci era stato assolto . Donferri nella conversazione rivela che Castellucci “ha chiesto una mediazione con te ti vuole rasserenare che ti aiuterà per tutta la vita” e lo incoraggia a fare “tesoro dell’attuale momento. Rivendica quello che devi rivendica”. Sul punto Donferri ha riletto le sue dichiarazioni dell’epoca ai pm campani in cui affermava di “non sapere se accanto al fattore umano potessero esserci ragioni economiche da discutere quanto al contegno da tenere nel processo di Avellino” e di non conoscere i contenuti della proposta di Castellucci a Berti”. In una seconda intercettazione, poco dopo, Donferri aggiunge “Tu non pensare che se se coinvolgevi pure lui a te non te li davano, è questo il tema. Questo glielo devi far pesare, come l’ho fatto pesare io oggi. Ora, io sto dicendo tu .. il tuo obiettivo è salvaguardare il rapporto con lui, è l’unica speranza che hai, da qui al futuro perché ti darà tutto nel senso di condividere la strategia, condividere le cose. almeno quello poi, state insieme per l’altro processo”, vale a dire il processo genovese. L’ipotesi degli investigatori genovesi, che avevano girato le carte ad Avellino è che Berti, avesse ottenuto un lauto aumento di stipendio in cambio della scelta di tener fuori le responsabilità di Castellucci in quella strage. Ma il procedimento è stato poi archiviato e nel processo di appello per la morte di 40 persone Castellucci è stato condannato a 6 anni di reclusione.