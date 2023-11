Concessioni, l’Ue gela il governo italiano e smentisce i balneari: “Violata la direttiva Bolkestein”

Genova. Nuova puntata della vicenda delle concessioni balneari italiane. La Commissione Ue ha inviato al governo italiano la lettera con parere motivato sulla violazione della direzione Bolkestein, quella che impone l’assegnazione tramite gare. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella procedura d’infrazione per il mancato adeguamento alla normativa europea.

In particolare l’Europa mette nel mirino il decreto Milleproroghe del governo Meloni che ha posticipato al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni in essere spostando di un altro anno il termine fissato dalla legge 118, varata sotto il governo Draghi.

Ma soprattutto l’Unione Europea boccia l’esito del tavolo tecnico sui balneari promosso dal Governo, secondo cui la quota di aree occupate dalle concessioni equivale al 33% del litorale disponibile. Questa valutazione, secondo la Commissione, “non riflette una valutazione qualitativa delle aree in cui è effettivamente possibile fornire servizi di concessione balneare” e “non tiene conto delle situazioni specifiche a livello regionale e comunale”.

Nel parere motivato, di 31 pagine, Bruxelles chiede all’Italia di adeguarsi alla direttiva sui servizi entro due mesi dal ricevimento della missiva. “Abbiamo inviato un parere motivato” sulle concessioni balneari italiane e questo “dà ora al governo italiano due mesi per fornire risposte e allora decideremo sui prossimi passi. La nostra preferenza è sempre di trovare un accordo con gli Stati membri, piuttosto che andare in giudizio. È un parere motivato e non pregiudica le trattative continue che avremo con le autorità italiane”, ha detto una portavoce della Commissione Ue nell’incontro quotidiano con la stampa in merito alla lettera inviata.

I balneari di recente avevano ribadito la loro linea: la direttiva Bolkestein sarebbe da considerarsi inapplicabile in Italia perché la risorsa “spiagge” non sarebbe scarsa. “Perciò – osserva Assobalneari – come conseguenza della mancanza del presupposto per fare le procedure selettive, si ricade obbligatoriamente nel precedente articolo 11 della stessa direttiva che prevede la durata non limitata delle autorizzazioni”. Per il presidente di Assobalneari, “bene ha fatto il governo Meloni ad acquisire questo dato inconfutabile che gli consentirà di opporsi con dati alla mano alle sospette pressioni di questa Commissione europea ormai in scadenza che ha visto offuscata la sua attività con il Qatargate, una pagina vergognosa per le istituzioni europee. La vicenda delle concessioni balneari ha tutto il sapore di un Beachgate, che siamo certi il nostro governo saprà fronteggiare facendo valere la verità che proprio emerge dalla stessa direttiva e dalla sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 20 aprile scorso”.

Aumenta dunque l’incertezza per i 1.100 stabilimenti balneari della Liguria in attesa di sapere se andranno incontro a una nuova proroga delle concessioni e quale sarà il futuro a lungo termine. Incertezze acuite dalla recente mareggiata che ha provocato milioni di danni alle attività private. Secondo l’ultimo rapporto di Legambiente, il 69,9% delle spiagge liguri è attualmente in concessione, sebbene la legge regionale imponga di garantire almeno il 40% di spiagge libere.