Con bastone e coltello minacciano l’operatore della comunità: denunciati due 17enni

Genova. Volevano che l’operatore del turno di notte desse loro del cibo al di fuori dell’orario stabilito dalle regole della comunità di accoglienza che li ospita.

Al rifiuto dell’uomo sono passati alle minacce dopo aver afferrato rispettivamente un bastone e un coltello.

Protagonisti due 17enne egiziani, ospiti in un centro per minori non accompagnati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile.

I due sono stati denunciati per minaccia aggravata in concorso. Un minore è stato riaffidato alla medesima comunità, l’altro in una limitrofa.